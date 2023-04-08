Котов после выхода в полуфинал в Марракеше: «Я из России и не знаю, когда в следующий раз там сыграю, но здесь чувствую себя как дома»

Теги ATP Grand Prix Hassan II Кристофер О'Коннелл Павел Котов Теннис

Павел Котов прокомментировал победу над Кристофером О’Коннеллом в 1/4 финала в Марракеше.

24-летний россиянин обыграл австралийца 6:3, 6:7(6), 7:6(3) и впервые вышел в полуфинал ATP.

«Соперник был очень хорош. Он не дал мне возможности победить [в двух сетах], поэтому мне пришлось сыграть на полтора часа больше. Он очень хорош, хочу поздравить его с хорошим результатом – четвертьфиналом.

Я старался показать максимум. Как вы знаете, в прошлом году здесь я выиграл свой первый матч в основе ATP. Завтра я сыграю в своем первом полуфинале. Я очень рад.

Что я могу сказать? Я из России и не знаю, когда в следующий раз там сыграю, но здесь, в Марракеше, я чувствую себя как дома. Возможно, в этом секрет моих успешных выступлений на этом турнире», – сказал Котов в интервью на корте.

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2 комментария

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сервисник
Ответ (Алекс Кросс
Меняй Гражданство ) тогда и БШ Сможешь Выиграть! )
Какая связь между гражданством и БШ? Без вас уж разберётся как-нибудь
+3
0
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(Алекс Кросс
Меняй Гражданство ) тогда и БШ Сможешь Выиграть! )
+1
-5
-4
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