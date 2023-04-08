24-летний Котов впервые вышел в полуфинал ATP

Теги ATP Grand Prix Hassan II Павел Котов Теннис

114-я ракетка мира Павел Котов победил Кристофера О’Коннелла в четвертьфинале в Марракеше – 6:3, 6:7(6), 7:6(3).

В решающем сете Котов отыграл брейк.

24-летний Котов впервые вышел в полуфинал на турнире ATP. В Марракеше он выиграл три матча – столько же, сколько до этого на уровне ATP в целом.

Котов – чемпион трех «Челленджеров».

Теперь он поборется с Александром Мюллером, для которого это тоже дебютный полуфинал. Победитель матча поднимется в топ-100.

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7 комментариев

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sined2000
4-й ракеткой России будет в понедельник уже в любом случае. Сразу за Хачановым )). Самое приятное в его истории конечно что он исключительно в России тренируется.
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Александр Тихонов
Очень здорово. Понятно, что с сеткой везет, но этим еще надо воспользоваться. Скажем, Карацеву в первом круге тоже попался посильный соперник, но где сейчас Карацев? Котову удачи в полуфинале, шансы есть, Мюллера можно побеждать.
+5
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Денис Шмелев
Боевой Бегемот покоряет болота Марракеша. Респект!
Но маму свою, конечно, измучил. Мог бы закончить в двух сетах.
+3
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Islam5550
Мюллера надо закрывать
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Магомед Саид Амирханов
Пашка молодец!
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Новый Орлеан
Ответ encaro_one
Путь был почти челленджера, но когда-нибудь должно было повезти с сеткой. Заодно заработает
Это не проблемы Кота.
+3
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+2
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encaro_one
Путь был почти челленджера, но когда-нибудь должно было повезти с сеткой. Заодно заработает
+7
0
+7
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