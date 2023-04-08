24-летний Котов впервые вышел в полуфинал ATP

114-я ракетка мира Павел Котов победил Кристофера О’Коннелла в четвертьфинале в Марракеше – 6:3, 6:7(6), 7:6(3).

В решающем сете Котов отыграл брейк.

24-летний Котов впервые вышел в полуфинал на турнире ATP. В Марракеше он выиграл три матча – столько же, сколько до этого на уровне ATP в целом.

Котов – чемпион трех «Челленджеров».

Теперь он поборется с Александром Мюллером, для которого это тоже дебютный полуфинал. Победитель матча поднимется в топ-100.

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