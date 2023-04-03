Мугуруса пропустит грунтовый и травяной сезоны

Гарбинье Мугуруса не сыграет на грунтовых и травяных турнирах

В этом сезоне проиграла все четыре матча. Она не выступала с конца января и сейчас стоит за пределами топ-131.

«Провести время с семьей и друзьями очень полезно и классно, поэтому я продлю этот перерыв до лета. Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за приятные сообщения, я буду держать вас в курсе», – написала двукратная чемпионка «Больших шлемов».

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