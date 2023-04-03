Мугуруса пропустит грунтовый и травяной сезоны
Гарбинье Мугуруса не сыграет на грунтовых и травяных турнирах
В этом сезоне Гарбинье Мугуруса проиграла все четыре матча. Она не выступала с конца января и сейчас стоит за пределами топ-131.
«Провести время с семьей и друзьями очень полезно и классно, поэтому я продлю этот перерыв до лета. Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за приятные сообщения, я буду держать вас в курсе», – написала двукратная чемпионка «Больших шлемов».
(а почему просто нельзя написать, что Мугуруса — 132 ракетка мира?)