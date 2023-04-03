Мугуруса пропустит грунтовый и травяной сезоны

Теги WTA Гарбинье Мугуруса Теннис

Гарбинье Мугуруса не сыграет на грунтовых и травяных турнирах

В этом сезоне Гарбинье Мугуруса проиграла все четыре матча. Она не выступала с конца января и сейчас стоит за пределами топ-131.

«Провести время с семьей и друзьями очень полезно и классно, поэтому я продлю этот перерыв до лета. Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за приятные сообщения, я буду держать вас в курсе», – написала двукратная чемпионка «Больших шлемов».

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5 комментариев

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Tarkovski
Да всё с Габи понятно, жизненные приоритеты сменились - посидеть с винишком в компании друзей ей теперь милей чем впахивать на корте. Жалеть ей в общем не о чем, два шлема есть
+4
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TennisForever
Что с ней происходит,ведь была прекрасной теннисисткой?
0
-2
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ДоминаторТенниса
Загуляла что ли? Вряд ли будет успешное возвращение, на подходе более молодые и голодные до побед игроки.
0
-1
-1
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Евгений Фабиянчук
поскольку таким персонажам WC раздают направо и налево после возвращения, могут с лёгкостью такие каникулы устраивать себе время от времени
+4
-2
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Swlabr
какой вы интересный термин придумали, топ-131! будем все сейчас им пользоваться

(а почему просто нельзя написать, что Мугуруса — 132 ракетка мира?)
+15
0
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