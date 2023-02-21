Мугуруса решила сделать перерыв в карьере. Она не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами

Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса пропустит турниры в Индиан-Уэллс и Майами. Испанка планирует приостановить карьеру – на следующей неделе она выпадет из топ-100, хотя год назад была в топ-5.

«Я собираюсь сделать перерыв в выступлениях на несколько недель. Я продолжу работать, чтобы вернуться на свой уровень и снова почувствовать себя готовой соревноваться», – сказала Мугуруса.

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