Рыбакина о поражении от Квитовой в финале в Майами: «После первого сета было непросто. Мне не хватило дисциплины, я торопилась»

Теги WTA Петра Квитова Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Петры Квитовой в финале турнира в Майами – 6:7(14), 2:6.

«Конечно, в первом сете у меня были шансы. Я бы сказала, что вообще начало матча получилось не самым хорошим, немного медленным.

Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к мячу Петры. Она играет очень низко, с ней непросто. Еще она левша, так что было непросто читать подачу, у нее было небольшое преимущество, потому что в последнем матче я играла с правшой. И она вообще провела отличный матч.

После первого сета второй играть было в целом непросто. Она действовала более свободно, больше рисковала. Во втором мне не хватило дисциплины, я торопилась».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Ответ Генадий Адамов
жалко, что именно Квитовой проиграла, всём др не так было бы обидно
А чего Лене обидно, она же не россиянка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
Ответ Lada_ok
Проанализировала, молодец, а то, что проиграла.. Ну и ладно, в следующий раз - выигрвет😉
жалко, что именно Квитовой проиграла, всём др не так было бы обидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ Kironbet
Медведев не играет в агрессивный теннис(в отличии от Рыбакиной той же), он только подает и тащит ….
Просто имею ввиду феноменальную подвижность при таком росте. Если бы и удары ещё были у Медведева мощь, уже был бы мультишлемником и ракеткой #1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Так-уж все сложилось - и травмы, и усталость, и психологический наезд Квитовой, но игра оказалась худшей в этом году. У тебя впереди ещё много побед, успехов тебе Лена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kironbet
Ответ Dym86
Сложно изменить. Не всем быть униками типа Медведева
Медведев не играет в агрессивный теннис(в отличии от Рыбакиной той же), он только подает и тащит ….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dym86
Ответ Grads
Двигается Лена неважно. Можно это изменить или так и будет?
Сложно изменить. Не всем быть униками типа Медведева
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Ответ Skip
не было плана Б - как играть с такой Квитовой... видно, что Лена пыталась атаковать много, а может во втором сете стоило поиграть от обороны и просто переключиться на "тащить все"? и может быть Квитовой не хватало бы терпения и она начала была срывать удары?
Чтобы "тащить все" надо хорошо двигаться, а у Лены с этим проблемы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skip
не было плана Б - как играть с такой Квитовой...

видно, что Лена пыталась атаковать много, а может во втором сете стоило поиграть от обороны и просто переключиться на "тащить все"? и может быть Квитовой не хватало бы терпения и она начала была срывать удары?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kript
Да вот то что она играет левой даже смотреть неудобно, непривычно, это проблема и для соперниц . Но выиграла конечно по делу, сегодня она была сильнее, но у Лены всё впереди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grads
Двигается Лена неважно. Можно это изменить или так и будет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada_ok
Проанализировала, молодец, а то, что проиграла.. Ну и ладно, в следующий раз - выигрвет😉
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий