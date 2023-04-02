Рыбакина о поражении от Квитовой в финале в Майами: «После первого сета было непросто. Мне не хватило дисциплины, я торопилась»

прокомментировала поражение от в финале турнира в Майами – 6:7(14), 2:6.

«Конечно, в первом сете у меня были шансы. Я бы сказала, что вообще начало матча получилось не самым хорошим, немного медленным.

Мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к мячу Петры. Она играет очень низко, с ней непросто. Еще она левша, так что было непросто читать подачу, у нее было небольшое преимущество, потому что в последнем матче я играла с правшой. И она вообще провела отличный матч.

После первого сета второй играть было в целом непросто. Она действовала более свободно, больше рисковала. Во втором мне не хватило дисциплины, я торопилась».

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