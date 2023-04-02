Квитова о 30-очковом тай-брейке против Рыбакиной: «Перед финалом прочитала, что Елена в этом году еще не проиграла ни одного тай-брейка»

прокомментировала победу над в финале турнира в Майами – 7:6 (14), 6:2. В первом сете им не хватило двух очков до рекорда по продолжительности тай-брейка.

«Тай-брейк сегодня решил судьбу матча. По-моему, я никогда не проводила такой длинный тай-брейк. Если бы не подача, я бы его не выиграла. Держаться наравне с Еленой было очень сложно.

Я очень рада. Очень устала. Но в основном рада.

Перед финалом прочитала, что Елена в этом году еще не проиграла ни одного тай-брейка. В первом сете я вела с брейком, думала: «Отлично, сейчас подам». И тут – бум, тай-брейк. Я подумала: «Ну вообще класс. Что теперь будешь делать?»

Но я говорила себе, что когда-то же она должна проиграть тай-брейк. Так что я старалась, выполнила три эйса, выиграла три очка на ее подаче. Думала, что теперь будет легко, но ошибалась.

Вообще матч был безумным – особенно тай-брейк. Я уже сбилась, кто должен подавать, когда мы меняемся сторонами и так далее.

Для меня очень важно, что даже в моем возрасте я могу выигрывать такие турниры».

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