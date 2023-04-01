Квитова выиграла 30-й титул в карьере и вернется в топ-10

Теги WTA Петра Квитова Miami Open Елена Рыбакина Теннис

12-я ракетка мира Петра Квитова обыграла №7 Елену Рыбакину в финале турнира в Майами – 7:6(14), 6:2.

Чешка взяла девятый титул WTA 1000 в карьере и 30-й в целом на уровне тура. Кроме того, это ее крупнейший титул с турнира в Мадриде-2018. На харде она не побеждала на этом уровне с Дохи-2018.

За счет выступления во Флориде чешка вернется в топ-10.

Для казахстанки это первое поражение с февральского турнира в Абу-Даби, где она уступила в четвертьфинале. После этого она выиграла 13 матчей подряд.

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25 комментариев

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dimon 2.0
Ответ TennisForever
dimon,он имел ввиду про бандеровских нациков.
https://vk.com/wall525729369_11270
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TennisForever
dimon,он имел ввиду про бандеровских нациков.
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Boris Litvak
Победа Квитовой, лишнее доказательство тому, как тяжело выиграть "Sunshine Double". Ни у мужчин, ни у женщин в этом году это не удалось. Хотя шансы были у Рыбакиной достаточно велики (особенно учитывая, что она добралась до финала). Касательно Алькараса, то он остановился в полуфинале (хотя после игры с Фритцем, полагаю никто не сомневался, что Майями выиграет он). Победа Квитовой удивительна, но не надо забывать, что у неё голова не забита семейными заботами. И кто сказал, что то что могут мужчины, не могут женщины.
+2
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dimon 2.0
Ответ TennisForever
Петре поздравления👏 И почему столько негатива в адрес чешки ,она всегда умела играть ?атакующий теннис отличный ,давно не было таких больших побед у неё,и она ведь из той старой гвардии 👍
негатив от тех, кто видит в рыбакине нашего штирлица. хотя какое отношение имеет рыба к россии после 2018 непонятно
+3
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Sawka-promakawka
Ответ Aleus Marcus
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Почему украинцы должны на нее обижаться?
+2
-3
-1
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Aleus Marcus
Ответ Йенс Мустерманн
Петра, успешно выступавшая аж свыше 10 лет назад, можно сказать олдскул. Её победа наверняка порадовала многих любителей тенниса со стажем.
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TennisForever
Я пропустила ,не читала её интервью,ну значит,в топку её ,даже не смотря на то,что играет хорошо,от неё даже неожиданно,она ведь всегда была разумной🤔
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-3
-3
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Sincere
Ответ TennisForever
Петре поздравления👏 И почему столько негатива в адрес чешки ,она всегда умела играть ?атакующий теннис отличный ,давно не было таких больших побед у неё,и она ведь из той старой гвардии 👍
видимо вы пропустили ее интервью сегодня утром)
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Sawka-promakawka
Ответ TennisForever
Петре поздравления👏 И почему столько негатива в адрес чешки ,она всегда умела играть ?атакующий теннис отличный ,давно не было таких больших побед у неё,и она ведь из той старой гвардии 👍
Негатив от вчерашних ее высказываний, что россиян надо отстранить от олимпиады.
По игре вопросов нет, играла классно
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SvK7
Ещё и в ТОП-10 вернётся. Неплохой бонус)
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sedric
Когда смотрел сетку перед турниром, думал, дойдет Петра до 4 круга и проиграет своей подруге Бенчич. А она в итоге подругу из топ-10 выкинула. Браво, выиграла в 33 года титул, которого у нее никогда не было.
+4
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+4
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TennisForever
Петре поздравления👏
И почему столько негатива в адрес чешки ,она всегда умела играть ?атакующий теннис отличный ,давно не было таких больших побед у неё,и она ведь из той старой гвардии 👍
+2
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kjma
Класс все же у Квитовой выше, но у Рыбакиной все впереди
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Йенс Мустерманн
Петра, успешно выступавшая аж свыше 10 лет назад, можно сказать олдскул. Её победа наверняка порадовала многих любителей тенниса со стажем.
+12
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+11
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Grads
У Петры оказывается это юбилейный титул, молодец, на мелочевки не стала размениваться, выиграть турнир в Майами это круто)
+4
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Buhmichael
Ответ Jefri AG
Молодец, Петра, показала класс! Кто знает, может быть это последний крупный успех в карьере, ну а Рыбакина своё ещё успеет взять.
Такие же мысли, как не обидно за Лену, но приятно когда ветераны, которых, казалось, уже списали набирают форму и берут большие трофеи. У Лены всë ещё будет, она отлично провела саншайн дабл и когда нибудь затащит и Майами. Поздравления обеим.
+5
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+5
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Jefri AG
Молодец, Петра, показала класс! Кто знает, может быть это последний крупный успех в карьере, ну а Рыбакина своё ещё успеет взять.
+7
-5
+2
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dimon 2.0
рыбакина молодец и играла хорошо. но (как пишет местный чат-бот ) уконтропупили.
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Typizza
Жаль, что Лена после первого сета не смогла поддерживать высокий уровень игры. Возможно виной усталость или тейпы на всю спину. Ну ничего. Отдохнёт и вновь даст повод поболеть за неё! Всё равно молодец.
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Eugenie Nation
Ответ Sawka-promakawka
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Главное что засыпаю с чистой совестью. Не представляю какого быть людоедом
+6
-2
+4
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инок
После супер-длительного тай брейка Елена, увы, сломалась. У Квитовой же просто вторая молодость! Но, судя по игре, Петра далека от завершения карьеры.
+1
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Sawka-promakawka
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
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Marik5
Петра конечно старая школа, молодец и с победой , не зря говорил, что битый волк , какие сегодня линии чертила , вспомнилась , когда она пиковая была и шлемы на уимблдоне выигрывала!!!!!!!!!
+5
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+2
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Skip
Эх, не хватило Лене немного уверенности и удачи на тай-брейке (
+1
0
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evgeniiios
БРАВО
+3
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