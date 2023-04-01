Квитова выиграла 30-й титул в карьере и вернется в топ-10
12-я ракетка мира Петра Квитова обыграла №7 Елену Рыбакину в финале турнира в Майами – 7:6(14), 6:2.
Чешка взяла девятый титул WTA 1000 в карьере и 30-й в целом на уровне тура. Кроме того, это ее крупнейший титул с турнира в Мадриде-2018. На харде она не побеждала на этом уровне с Дохи-2018.
За счет выступления во Флориде чешка вернется в топ-10.
Для казахстанки это первое поражение с февральского турнира в Абу-Даби, где она уступила в четвертьфинале. После этого она выиграла 13 матчей подряд.
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По игре вопросов нет, играла классно
И почему столько негатива в адрес чешки ,она всегда умела играть ?атакующий теннис отличный ,давно не было таких больших побед у неё,и она ведь из той старой гвардии 👍