Квитова выиграла 30-й титул в карьере и вернется в топ-10

12-я ракетка мира Петра Квитова обыграла №7 Елену Рыбакину в финале турнира в Майами – 7:6(14), 6:2.

Чешка взяла девятый титул WTA 1000 в карьере и 30-й в целом на уровне тура. Кроме того, это ее крупнейший титул с турнира в Мадриде-2018. На харде она не побеждала на этом уровне с Дохи-2018.

За счет выступления во Флориде чешка вернется в топ-10.

Для казахстанки это первое поражение с февральского турнира в Абу-Даби, где она уступила в четвертьфинале. После этого она выиграла 13 матчей подряд.

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