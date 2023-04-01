Потапова о том, что Пегула назвала ее топом: «Безумно приятно слышать такие слова от Джессики. Матч показал, что я могу соревноваться с игроками топ-10»

Анастасия Потапова высказалась о поражении от Джессики Пегулы в четвертьфинале в Майами. Россиянка уступила американке 6:4, 3:6, 6:7(2).

«Не испытываю страха ни в игре с Джессикой, ни в принципе с любым соперником. По поводу неудобства, может быть, действительно американка не очень удобная для меня соперница, особенно на харде, так как играет низко, глубоко, плоско, но у нас был матч в борьбе. И сказать, что у нее было явное преимущество – не могу.

Не сказала бы, что произошли какие-то сильные изменения после Индиан-Уэллс. Но одним из главных факторов [подъема] стало то, что я начала играть более стабильно. И, конечно же, та уверенность, что я приобрела на неделе в Линце и Индиан-Уэллс, тоже сказалась».

Также она прокомментировала то, что Пегула назвала ее топ-теннисисткой.

«Да, было безумно приятно слышать такие слова от Джессики. Матчи показали, что я могу соревноваться с игроками, кто стоит выше меня и кто стоит в топ-10. Конечно, это то, ради чего я работала. Но сейчас я сфокусирована, чтобы продолжать работать в том же духе, чтобы уже не только соревноваться с ними, а действительно быть одной из них», – цитирует Потапову «Чемпионат».

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