Пегула, отыграв 2 матчбола у Потаповой: «Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая»
Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что отыграла два матчбола у Анастасии Потаповой в 1/4 финала в Майами – 4:6, 6:3, 7:6(2).
«Вообще не понимаю, как я выиграла. Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая.
Мы обе очень смело боролись. Огромное уважение».
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Потапова радует в последнее время. Надеюсь, это не потолок и ещё есть куда прогрессировать. Характер есть, это уже круто