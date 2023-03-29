Пегула, отыграв 2 матчбола у Потаповой: «Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая»

Третья ракетка мира прокомментировала то, что отыграла два матчбола у в 1/4 финала в Майами – 4:6, 6:3, 7:6(2).

«Вообще не понимаю, как я выиграла. Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая.

Мы обе очень смело боролись. Огромное уважение».

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