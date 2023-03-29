Пегула, отыграв 2 матчбола у Потаповой: «Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая»

Теги WTA Miami Open Джессика Пегула Анастасия Потапова Теннис

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала то, что отыграла два матчбола у Анастасии Потаповой в 1/4 финала в Майами – 4:6, 6:3, 7:6(2).

«Вообще не понимаю, как я выиграла. Она играет бесстрашно и будет топ-теннисисткой. Для меня она уже такая.

Мы обе очень смело боролись. Огромное уважение».

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7 комментариев

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billy_pilgrim
Респект Пегуле! Достойные слова в адрес соперницы.
Потапова радует в последнее время. Надеюсь, это не потолок и ещё есть куда прогрессировать. Характер есть, это уже круто
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nick-basil
Пегулья бойцовая. Для нее 3 сета не проблема.Она четкий топ-3. Это серьезный уровень. Матчболы пережила без вибраций
+2
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Aporte14
Настя сегодня торопилась на подаче. Проиграла, к сожалению, ожидаемо, несмотря на шансы
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Volodka
2 матчбола, потом, сделав брейк опять подавала на матч и опять профукала, стало ясно, что третьего шанса судьба уже не даст, на тайбрейк не было никакой надежды, окрылённая и опытная Пегула доделает дело.
+3
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+3
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твинер без замаха
Настя молодец! По игре около 10ки, в подаче бы ещё чуть прибавить.
+3
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+2
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ LetTong
Я люблю Пегулу
она очень крутая. надеюсь без шлема не останется
+4
-1
+3
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LetTong
Я люблю Пегулу
+8
0
+8
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