Маю завершит карьеру после «Мастерса» в Париже. Он сыграет в паре с Димитровым

Николя Маю завершит карьеру после «Мастерса» в Париже.

Он сыграет в паре с Григором Димитровым . В первом круге они встретятся с Уго Нисом и Эдуаром Роже-Вассленом .

43-летний Маю – экс-первая ракетка мира в паре. На его счету 41 титул (37 – в парном разряде и 4 – в одиночном).

Кроме того, француз – пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в паре. Он одержал победы на US Open-2015, «Уимблдоне»-2016, Australian Open-2019 и «Ролан Гаррос»-2018 и 2021.