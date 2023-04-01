Алькарас об эпическом розыгрыше в матче с Синнером: «После этого сразу подумал, что его просто невозможно обыграть»

Теги видео ATP Miami Open Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Карлос Алькарас рассказал о розыгрыше в первом сете матча с Янником Синнером.

– Могли бы вы чуть больше рассказать о розыгрыше при счете 4:2, 0:15? Он был просто невероятный. Помните, как это было? Можете рассказать, какие мысли были у вас в голове, когда вы увидели, что он все-таки обвел?

– Да, я помню этот розыгрыш. Это было просто нечто. После этого розыгрыша сразу подумал, что его просто невозможно обыграть.

Он выдал потрясающий матч, мы оба показали высокий уровень тенниса. Если мне не изменяет память, в том гейме я еще сделал брейк. Но, конечно, против Янника всегда случаются такие классные розыгрыши.

Алькарас + Синнер = эпический теннис! Выдали розыгрыш года

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6 комментариев

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Человек Безымянный
Чёт у Алькараса с Синнером за небольшое время уже целое противостояние вырисовалось
+5
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+5
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nikolai2011
Ответ Serg Oleov
Причем тут Новак?)
это был ответ на то, что только Синнер доставляет проблемы Алькарасу. в общем, не туда ткнул. получилось как будто не ответ)
0
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Serg Oleov
Ответ nikolai2011
а Новака типо не существует?)
Причем тут Новак?)
+1
0
+1
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giugiaro
Молодежь радует👏
+2
0
+2
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nikolai2011
а Новака типо не существует?)
+4
-1
+3
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costa0545
Лучший матч турнира, но надо сказать рыжий очень удачно с ним играет и надо сказать он единственный, который может противостоять Карасику)))
+7
-2
+5
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