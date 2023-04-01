Алькарас об эпическом розыгрыше в матче с Синнером: «После этого сразу подумал, что его просто невозможно обыграть»

Карлос Алькарас рассказал о розыгрыше в первом сете матча с Янником Синнером.

– Могли бы вы чуть больше рассказать о розыгрыше при счете 4:2, 0:15? Он был просто невероятный. Помните, как это было? Можете рассказать, какие мысли были у вас в голове, когда вы увидели, что он все-таки обвел?

– Да, я помню этот розыгрыш. Это было просто нечто. После этого розыгрыша сразу подумал, что его просто невозможно обыграть.

Он выдал потрясающий матч, мы оба показали высокий уровень тенниса. Если мне не изменяет память, в том гейме я еще сделал брейк. Но, конечно, против Янника всегда случаются такие классные розыгрыши.

Алькарас + Синнер = эпический теннис! Выдали розыгрыш года

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