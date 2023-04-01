Синнер впервые обыграл первую ракетку мира и вернется в топ-10

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

11-я ракетка мира Янник Синнер в полуфинале «Мастерса» в Майами обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:7(4), 6:4, 6:2.

Теперь баланс итальянца против топ-10 составляет 13:23, а против топ-5 – 4:17. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.

Синнер второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был два года назад – тоже в Майами.

За первый титул такого уровня он поборется с Даниилом Медведевым, которому уступает 0:5 в личных встречах.

За счет выступления в Майами Синнер гарантировал себе возвращение в топ-10. Он будет девятым в случае поражения в финале и шестым – в случае победы.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fomin525
Ответ Lada_ok
А Даня тогда кто! Медведев - единственный и неповторимый😉
Видимо Федерер 😜
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Цевич
Ответ Lada_ok
А Даня тогда кто! Медведев - единственный и неповторимый😉
Он как Дель Потро, просто иногда портит планы РаФы и Новаче, а для будущего он уже возрастом постарше Синнер и Карася, но пока конечно один из лучших
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bobodo12
Видать, намерения у Янника самые серьёзные...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lada_ok
Ответ Адам Цевич
Синнер и Алькарас следующие Новак и Рафа
А Даня тогда кто! Медведев - единственный и неповторимый😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SN78
Синер, хватит лажать в матчах с Медведевым!! Пора брать Мастерс !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Ответ Антон Шерстобитов
Я бы сказал что будет трудно Дане, учитывая как он играл последние два матча и как в последних матчах выглядел Синнер
Даниил сам сказал в интервью, что его игра сейчас хуже чем была ( a little bit worse) но в конце 3го сета игра улучшилась так как корты быстрее чем в ИУ.. Будем надеяться, что против Синнера он сразу начнёт играть хорошо, плюс день отдыха поможет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
матч крутейший был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-eisler@yandex.ru
Синнер красава. Бамоша надо спускать на место и на него спускать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адам Цевич
Синнер и Алькарас следующие Новак и Рафа
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Шерстобитов
Ответ Эльвин Гульмалиев
надеюсь медведь его порвёт! шансы есть
Я бы сказал что будет трудно Дане, учитывая как он играл последние два матча и как в последних матчах выглядел Синнер
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльвин Гульмалиев
надеюсь медведь его порвёт! шансы есть
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий