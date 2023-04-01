Синнер впервые обыграл первую ракетку мира и вернется в топ-10

11-я ракетка мира в полуфинале «Мастерса» в Майами обыграл первую ракетку мира – 6:7(4), 6:4, 6:2.

Теперь баланс итальянца против топ-10 составляет 13:23, а против топ-5 – 4:17. Он впервые обыграл действующего лидера рейтинга.

Синнер второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был два года назад – тоже в Майами.

За первый титул такого уровня он поборется с , которому уступает 0:5 в личных встречах.

За счет выступления в Майами Синнер гарантировал себе возвращение в топ-10. Он будет девятым в случае поражения в финале и шестым – в случае победы.

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