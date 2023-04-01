Синнер перед финалом с Медведевым: «Я никогда не обыгрывал Даниила, но чувствую, что готов бороться»

Теги ATP Miami Open Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Янник Синнер поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами против Даниила Медведева. Итальянец проиграл россиянину все пять матчей.

– Еще один финал в Майами. Впереди матч с Даниилом, которого вы еще не обыгрывали. Что вы планируете использовать в этом матче? Приобретенный опыт, знания? Вы недавно играли с ним в финале. Что бы вы хотели улучшить, чтобы одержать победу?

– Конечно, как я уже сказал, будет совсем другой матч. Я никогда не обыгрывал Даниила. У нас был финал в Роттердаме – я выиграл сет. В паре матчей или больше все решалось в третьем сете. Нужно немного изменить и разнообразить игру. Посмотрим.

Я чувствую, что готов бороться. Счастлив быть в финале. Посмотрим, что получится.

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8 комментариев

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kyckoba
Ответ Максим Чирятьев
Не сказал бы. В Майами до полуфинала почти не напрягался, да и с Кареном он прибавил в 3 сете, разве это было бы возможно, если б Даниил прям сильно устал?
Да, возможно, если это Медведев и его упрямый нрав
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инок
Дане победы в финале, но главное, чтобы сейчас у Медведева в голову не закралась мысль о том, что теперь в финале будет полегче, раз Алькарас проиграл
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Максим Чирятьев
Ответ kyckoba
Шанс реальный, Даня, к сожалению, очень устал.
Не сказал бы. В Майами до полуфинала почти не напрягался, да и с Кареном он прибавил в 3 сете, разве это было бы возможно, если б Даниил прям сильно устал?
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billy_pilgrim
Если Даня будет моросить на подаче и совершать провалы как это было с Юбенксом, Синнер не простит. Вернуться обратно в матч будет практически невозможно. Медвед сейчас на фоне усталости, будет сложно справляться со скоростью и резкостью итальянца.
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kyckoba
Шанс реальный, Даня, к сожалению, очень устал.
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VaD
Медведев повезло с сеткой здесь.
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Typizza
Надо полноценную баранку пареньку вешать!
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Korendos
Бороться не надо, надо просто побеждать!
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