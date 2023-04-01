Синнер перед финалом с Медведевым: «Я никогда не обыгрывал Даниила, но чувствую, что готов бороться»

Янник Синнер поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами против Даниила Медведева. Итальянец проиграл россиянину все пять матчей.

– Еще один финал в Майами. Впереди матч с Даниилом, которого вы еще не обыгрывали. Что вы планируете использовать в этом матче? Приобретенный опыт, знания? Вы недавно играли с ним в финале. Что бы вы хотели улучшить, чтобы одержать победу?

– Конечно, как я уже сказал, будет совсем другой матч. Я никогда не обыгрывал Даниила. У нас был финал в Роттердаме – я выиграл сет. В паре матчей или больше все решалось в третьем сете. Нужно немного изменить и разнообразить игру. Посмотрим.

Я чувствую, что готов бороться. Счастлив быть в финале. Посмотрим, что получится.

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