Медведев выходил в финал на всех крупнейших хардовых турнирах
Пятая ракетка мира Даниил Медведев победил №16 Карена Хачанова в полуфинале в Майами – 7:6(5), 3:6, 6:3. Счет в личных встречах стал 4:1 в пользу Медведева.
Медведев выиграл 23-й из 24 последних матчей и вышел в финал на пятом турнире подряд: он взял титулы в Дубае, Дохе и Роттердаме, а в Индиан-Уэллс проиграл Карлосу Алькарасу.
Кроме того, он восьмой раз вышел в финал на «Мастерсах» (у него четыре титула этого уровня).
Теперь у него есть финалы на всех крупнейших хардовых турнирах – на итоговом (2020, 2021), шести «Мастерсах» и двух «Больших шлемах»: Индиан-Уэллс (2023), Майами (2023), Монреаль/Торонто (2019, 2021), Цинциннати (2019), Шанхай (2019), Париж (2020, 2021), Australian Open (2021, 2022), US Open (2019, 2021).
За титул Медведев поборется с Алькарасом или Янником Синнером. Если россиянин победит, то станет №4, а Новак Джокович вернется на первую строчку.
Хачанов по итогам турнира станет №11.
2.Медведев - 32(18). 130 турниров. 24,6%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
7.Рублев -18(12). 140 турниров. 12,9%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 161 турниров. 3.7%
13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97%
14.Карацев -4(3). 66 турниров. 6.1%
15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%
Даниил продолжат погоню за Кафельниковым)) Осталось то всего 14 финалов))))
1.Сафин - 8(5 побед)
2.Медведев — 8(4), финал Майами пока не сыгран
3.Чесноков - 6(3)
4.Кафельников - 5(0!)
5.Давыденко - 3(3)
6.Рублев - 2(0)
7.Хачанов - 1(1)
Даниил догнал Марата по финалам. У Марата на один титул пока больше.
1.Медведев - 14 (6-7), финал Майами пока не сыгран.
2.Сафин - 12 (7-5)
3.Кафельников - 10 (3-7)
4.Чесноков - 6 (3-3)
5.Давыденко - 5 (4-1)
Даниил укрепился на первом месте среди наших.
Роттердам, Вашингтон, Вена, Дубай, Токио
Поболею за итальянца 😃
Смотрел матч.
Даня понравился.
Хоть и проиграл сет, но смотрелся надёжно, спокойно.
Алькарас ему по зубам.
Да и Ноле надо подсобить!
Впервые в истории.