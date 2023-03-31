Медведев выходил в финал на всех крупнейших хардовых турнирах

Пятая ракетка мира победил №16 в полуфинале в Майами – 7:6(5), 3:6, 6:3. Счет в личных встречах стал 4:1 в пользу Медведева.

Медведев выиграл 23-й из 24 последних матчей и вышел в финал на пятом турнире подряд: он взял титулы в Дубае, Дохе и Роттердаме, а в Индиан-Уэллс проиграл .

Кроме того, он восьмой раз вышел в финал на «Мастерсах» (у него четыре титула этого уровня).

Теперь у него есть финалы на всех крупнейших хардовых турнирах – на итоговом (2020, 2021), шести «Мастерсах» и двух «Больших шлемах»: Индиан-Уэллс (2023), Майами (2023), Монреаль/Торонто (2019, 2021), Цинциннати (2019), Шанхай (2019), Париж (2020, 2021), (2021, 2022), (2019, 2021).

За титул Медведев поборется с Алькарасом или . Если россиянин победит, то станет №4, а вернется на первую строчку.

Хачанов по итогам турнира станет №11.

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