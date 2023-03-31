Медведев выходил в финал на всех крупнейших хардовых турнирах

Теги ATP Miami Open Карен Хачанов Даниил Медведев Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев победил №16 Карена Хачанова в полуфинале в Майами – 7:6(5), 3:6, 6:3. Счет в личных встречах стал 4:1 в пользу Медведева.

Медведев выиграл 23-й из 24 последних матчей и вышел в финал на пятом турнире подряд: он взял титулы в Дубае, Дохе и Роттердаме, а в Индиан-Уэллс проиграл Карлосу Алькарасу.

Кроме того, он восьмой раз вышел в финал на «Мастерсах» (у него четыре титула этого уровня).

Теперь у него есть финалы на всех крупнейших хардовых турнирах – на итоговом (2020, 2021), шести «Мастерсах» и двух «Больших шлемах»: Индиан-Уэллс (2023), Майами (2023), Монреаль/Торонто (2019, 2021), Цинциннати (2019), Шанхай (2019), Париж (2020, 2021), Australian Open (2021, 2022), US Open (2019, 2021).

За титул Медведев поборется с Алькарасом или Янником Синнером. Если россиянин победит, то станет №4, а Новак Джокович вернется на первую строчку.

Хачанов по итогам турнира станет №11.

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54 комментария

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Антон Тимофеев
1.Кафельников - 46 финалов(26 побед). Сыграл 300 турниров. 15.3% попаданий в финал.
2.Медведев - 32(18). 130 турниров. 24,6%!!!!
3.Давыденко - 28(21). 346 турниров. 8.1%.
4.Сафин - 27(15). 260 турниров. 10.4%
5.Южный - 21(10). 418 турниров! 5%
6.Метревелли - 18(12). 111 турниров. 16.2%
7.Рублев -18(12). 140 турниров. 12,9%
8.Чесноков -15(7). 244 турнира 6.1%
9.Волков -11(3). 240 турниров. 4.6%
10.Турсунов -9(7). 224 турнира. 4%
11.Андреев - 9(3). 219 турниров. 4.1%
12.Хачанов - 6(4). 161 турниров. 3.7%
13.Черкасов -6(2). 202 турнира. 2.97%
14.Карацев -4(3). 66 турниров. 6.1%
15.Ольховский - 4(2). 165 турниров. 2.4%
16.Куницын -1(1). 150 турниров. 0.7%

Даниил продолжат погоню за Кафельниковым)) Осталось то всего 14 финалов))))
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Антон Тимофеев
Финалы Мастерсов
1.Сафин - 8(5 побед)
2.Медведев — 8(4), финал Майами пока не сыгран
3.Чесноков - 6(3)
4.Кафельников - 5(0!)
5.Давыденко - 3(3)
6.Рублев - 2(0)
7.Хачанов - 1(1)

Даниил догнал Марата по финалам. У Марата на один титул пока больше.
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Антон Тимофеев
Финалы больших турниров(Шлемы, Итоговый, Мастерсы, ОИ)
1.Медведев - 14 (6-7), финал Майами пока не сыгран.
2.Сафин - 12 (7-5)
3.Кафельников - 10 (3-7)
4.Чесноков - 6 (3-3)
5.Давыденко - 5 (4-1)
Даниил укрепился на первом месте среди наших.
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Daniel
Причем у него ещё финалы всех хардовых 500 кроме Пекина, который уже не проводится три года и Акапулько (была 1/2)
Роттердам, Вашингтон, Вена, Дубай, Токио
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MUthebest
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Суперский март и мощный февраль. Фантастический отрезок сезона, но скоро грунт
Там "защищать" вроде всего 180 очков за 2 месяца
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Генадий Адамов
Ответ Дмитрий Шакиров
Новак в Дохе же показал себя
такого приёма как у Ноле нет ни у кого, да и выносливости, на РГ будет знатная битва, думаю в финале сразятся Ноле и Карасик, на потного Надаля не ставлю, терап исключения дают уже о себе знать
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Mr@k123
Молодец но сегодня в принципе повезло,Хачанов играл лучше,в финале не вижу шансов,Фриц играл хорошо но был вынесен в одну калитку
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Alex Ell
А вот это подтверждение класса
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Генадий Адамов
Ответ Дмитрий Шакиров
Новак в Дохе же показал себя
я, думаю, Ноле сейчас всё, так же как и Надаль, ставят на РГ, если им Алькарас не помешает, то кто возьмёт 23 шлем, тот будет на коне, битва предстоит нешуточная, чьи ноги окажутся выносливее, три сета минимум, тут многое решает физика
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chingizhan2006
Ответ Денис Шмелев
Насколько знаю, лишь один раз, по-моему в 70-х годах в Мельбурне, итоговый турнир проводился на траве. Во все остальные годы - на харде. )
еще на ковре играли в 90ых. в германии. как минимум один такой турнир видел на ютубе, сампрас беккер играли что ли.
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ToniKroos1999
Накажет Алькараса в финале, в Майами хард настоящий
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Дмитрий Шакиров
Ответ Генадий Адамов
ещё Ноле не сказал своё слово
Новак в Дохе же показал себя
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costa0545
Ответ Лёля Иванова
Вот-вот!!! Новака не пустили в США, а так бы большой вопрос кто играл бы в финале и выиграл ИУ
Это его проблемы, значит ему это не важно)))
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costa0545
Но это вряд-ли, но надеюсь, что в этот раз он Карасика погоняет на славу, а то в индиан-уэллсе отлетел легко от него же)))
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Генадий Адамов
Играли оба на фоне Алькараса средненько, Карен среднее
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Буручага
Ну давай Синнер. Весь мир ждет твоего финала с Медведевым
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Генадий Адамов
Ответ as009595@icloud.com
Алькарас и Медведев, лучшие на данный момент
ещё Ноле не сказал своё слово
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Buhmichael
Какой молодчина, всё-таки! Кто бы мог подумать после прошлого сезона, что он так выстрелит в этом. С нетерпением жду финал и грунтовый сезон - будет интересно)
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Евгений Птицын
Ответ sined2000
Вроде бы это первая в истории серия из 5 финалов подряд (без перерывов между турнирами)
Изучал этот вопрос, и нет, не первая. Было даже 5 титулов подряд у Виласа в 1977 и Лендла в 1981.
+4
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melmi
Ночью посмотрю Алькараса и Скиннера
Поболею за итальянца 😃
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Дима Миронов
Ответ Sincere
ИУ, Майами и АО.
Я уж подумал 3 финала Мастерсах на грунте))) там же вручают маленькие кубки)
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Эмма Ши
Карену еще один шажочек до 10-ки. Это радует)
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Кагов
Ай, да Даня! Ай, да молодца!
Смотрел матч.
Даня понравился.
Хоть и проиграл сет, но смотрелся надёжно, спокойно.
Алькарас ему по зубам.
Да и Ноле надо подсобить!
+1
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Karl Franz F. Brandt
Ответ инок
Даня гигант - пять финалов подряд! Молодец
Не просто подряд, а семь недель подряд.
Впервые в истории.
+4
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Sincere
Ответ Дима Миронов
какие 3 недостающие титула?
ИУ, Майами и АО.
+4
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+4
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