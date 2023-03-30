Синнер о потенциальном полуфинале с Алькарасом в Майами: «Я был бы рад еще раз с ним сыграть. Он делает меня лучше как игрока»

Теги ATP Miami Open Эмиль Руусувуори Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Эмилем Руусувуори в четвертьфинале в Майами. Итальянец обыграл финна 6:3, 6:1.

– Мы много тренировались вместе в межсезонье. К тому же я хорошо его знаю. Он хороший человек, хороший друг. Так что играть против него всегда непросто.

Думаю, у нас немного похожий стиль игры. Мы оба играем плоско. Сегодня я выиграл много важных очков, поэтому очень доволен своим уровнем. Но все равно было непросто. После дождя нужно было заново включаться, но я справился.

– Возможно, вас ждет еще один матч против Алькараса на поздней стадии турнира. Как это происходит у вас: вы смотрите жеребьевку, видите его и думаете о ваших с ним последних матчах? Они получились очень захватывающими. 

– Ну, Карлоса ждет тяжелый матч против Тэйлора.

Если попадется Тэйлор, то будет немного другая история. Карлос может немного запутать игру. Я был бы рад еще раз с ним сыграть. Как я уже говорил, он делает меня лучше как игрока.

Посмотрим, как сложится здесь. Корт бывает разным. Я обыгрывал его на траве. Обыгрывал на грунте в Умаге – мы играли вечером, и условия были довольно медленными.

Здесь корт быстрый. Я не знаю. Думаю, нам обоим тут комфортно. Я видел его матчи в Майами – он быстр, хорошо двигается, здорово подает и принимает. Но я не хочу говорить только о нем, потому что ему еще нужно сыграть с Тэйлором. 

В Индиан-Уэллс я сказал своей команде, что хочу еще раз сыграть с Карлосом, так что давайте посмотрим, как все сложится.

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4 комментария

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Nikolay Stavrogin
Давай, Янник 👊. Надо наконец делать прорыв и брать мастерс. 👊 ✊ 👊
+1
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dedpihto59
Желаю удачи, в предстоящем полуфинале 💪‼️
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as009595@icloud.com
Синнер очень талантливый, гонял Новака на уиме ввел по счету и по игре, но упустил сам все, опыта не хватило
+2
-1
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Александр Бабуев
Верно, нужно играть против лучших, конкуренция повышает уровень!
+3
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