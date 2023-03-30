Синнер вышел в полуфинал на двух «Мастерсах» подряд
Янник Синнер разгромил Эмиля Руусувуори в четвертьфинале в Майами – 6:3, 6:1.
Синнер третий раз вышел в полуфинал «Мастерса»: две недели назад он добрался до этой стадии в Индиан-Уэллс, в 2021-м – тоже в Майами.
На пути к полуфиналу в Майами итальянец отдал 23 гейма – наименьшее количество в мужской сетке с 2014 года, когда Новак Джокович проиграл тоже 23 гейма, а Рафаэль Надаль – 21.
Теперь Синнер поборется с Карлосом Алькарасом или Тэйлором Фрицем. В полуфинале в Индиан-Уэллс он уступил будущему чемпиону Алькарасу.
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