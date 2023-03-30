Синнер вышел в полуфинал на двух «Мастерсах» подряд

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Miami Open Эмиль Руусувуори Янник Синнер Теннис

Янник Синнер разгромил Эмиля Руусувуори в четвертьфинале в Майами – 6:3, 6:1.

Синнер третий раз вышел в полуфинал «Мастерса»: две недели назад он добрался до этой стадии в Индиан-Уэллс, в 2021-м – тоже в Майами.

На пути к полуфиналу в Майами итальянец отдал 23 гейма – наименьшее количество в мужской сетке с 2014 года, когда Новак Джокович проиграл тоже 23 гейма, а Рафаэль Надаль – 21.

Теперь Синнер поборется с Карлосом Алькарасом или Тэйлором Фрицем. В полуфинале в Индиан-Уэллс он уступил будущему чемпиону Алькарасу.

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6 комментариев

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as009595@icloud.com
Ответ Александр Бабуев
Все-таки класс игрока виден почти сразу, а тут Алькарас сходу показал, что тур его на ближайшие годы.
Хотя два года назад особо его и не рассматривал, думаю пиарят просто, а в прошлом году взлетел и уже щас подтверждает
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nick-basil
Русувори и Синер играют в схожий теннис. Яник просто выше классом. Но теннис у финна весьма симпатичный
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Александр Бабуев
Ответ as009595@icloud.com
Ну Алькарас сейчас бесспорно номер один, не зазорно
Все-таки класс игрока виден почти сразу, а тут Алькарас сходу показал, что тур его на ближайшие годы.
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as009595@icloud.com
Ответ Виталий Пучков
И в 2 же подряд проиграет Алькарасу
Ну Алькарас сейчас бесспорно номер один, не зазорно
+2
-1
+1
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afr.ff
Только 3 полуфинал в мастерсах…
+3
0
+3
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Виталий Пучков
И в 2 же подряд проиграет Алькарасу
+10
-2
+8
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