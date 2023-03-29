Юбенкс о выходе в 1/4 финала в Майами: «Сегодня не плачу. Чувствую себя здорово»

Теги ATP Miami Open Кристофер Юбенкс Теннис

119-я ракетка мира Кристофер Юбенкс прокомментировал выход в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, где он сыграет с Даниилом Медведевым.

«Сегодня не плачу. Чувствую себя здорово.

Все эти задержки, переносы, остановки делают победу еще более сладкой. И здорово понимать, что я впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса». Чувствую себя очень здорово.

Вчера я испытывал столько разных эмоций, потому то отыграл пять сетболов, поэтому победа стала немного шоком. А потом я еще узнал, что попаду в топ-100, и тогда пошли эмоции.

Сегодня ощущение больше: «Я на месте. Доверяй себе». Я хорошо играю. Посмотрим, сколько еще смогу продолжать».

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1 комментарий

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sashati
А я не плачу и не рыдаю..
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