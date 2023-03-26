Дель Потро возобновит тренировки, чтобы сыграть на US Open

Теги травмы US Open Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

Хуан Мартин дель Потро рассказал, что может предпринять еще одну попытку вернуться в тур. Он хочет сыграть на US Open-2023.

«Я люблю теннис, для меня никогда не будет сложно взять ракетку и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Проблемы со здоровьем и мое колено – то, над чем я работаю каждый день. Я оставлю этот вопрос открытым – по крайней мере, до US Open, как я уже говорил.

Для меня это особенный турнир. У меня еще есть время, я начну тренироваться и посмотрю, как будут реагировать колено и нога. И тогда уже пойму, смогу сыграть или нет», – сказал чемпион US Open-2009.

В феврале 2022-го в Буэнос-Айресе аргентинец провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

Вместе с дель Потро рыдает весь теннис. 8 операций отняли у него карьеру и величие, а отец растратил 90% состояния

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11 комментариев

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regata17
При всем уважении, два раза в одну реку не войдешь, и уж три раза тем более..
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Радость Ди Мария
Тур много потерял, что ДельПо так часто пропадал из-за проблем со здоровьем... Только до ЮСО надо проверить себя в Торонто или Цинци. Мой его любимый матч - с Новаче в Шанхае-2013. В полуфинале арг просто снёс Надаля, а в финале была по сути равная игра. Если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=6kwIxnSoZk8
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sedric
Ну это, видимо, просто, чтобы красиво завершить карьеру на любимом шлеме. Пускай получится, чтобы было символичное завершение карьеры.
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TennisForever
Хоть всё получились ,Великан!
Ждем !
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Messer Madser
💩💩💩
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Денис Шмелев
Ответ bet1972
Ура . Классное возвращение. Всегда симпатизировал этому великану .
Год назад на это было больно смотреть - когда он пытался вернуться на Argentina Open. По-моему, всем было тяжело - и залу, и сопернику, и ему самому.
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imaxim
Отчаянный мужик
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Хозяин патриотов
Ого, вот это действительно крутая новость)
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goodloser
Это какая по счёту попытка?
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maalry
чудесно, пусть все получится
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bet1972
Ура . Классное возвращение. Всегда симпатизировал этому великану .
+4
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