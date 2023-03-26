Дель Потро возобновит тренировки, чтобы сыграть на US Open

Хуан Мартин дель Потро рассказал, что может предпринять еще одну попытку вернуться в тур. Он хочет сыграть на US Open-2023.

«Я люблю теннис, для меня никогда не будет сложно взять ракетку и посмотреть, как я буду себя чувствовать. Проблемы со здоровьем и мое колено – то, над чем я работаю каждый день. Я оставлю этот вопрос открытым – по крайней мере, до US Open, как я уже говорил.

Для меня это особенный турнир. У меня еще есть время, я начну тренироваться и посмотрю, как будут реагировать колено и нога. И тогда уже пойму, смогу сыграть или нет», – сказал чемпион US Open-2009.

В феврале 2022-го в Буэнос-Айресе аргентинец провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

Вместе с дель Потро рыдает весь теннис. 8 операций отняли у него карьеру и величие, а отец растратил 90% состояния

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