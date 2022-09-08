Дель Потро может предпринять еще одну попытку возвращения в теннис

Хуан Мартин дель Потро рассказал, что в следующем году может предпринять еще одну попытку вернуться в теннис.

В этом году в Буэнос-Айрес чемпион US Open-2009 провел первый матч с 2019-го, после которого сказал, что, скорее всего, больше не будет выступать из-за травмы колена.

Сейчас он сказал, что окончательно прощальным турниром может стать US Open-2023. В среду аргентинец пришел на турнир и посетил матч между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

«Я всегда оставляю открытой дверь для возвращения. Но для меня важнее всего быть здоровым в ежедневной жизни.

Я по-прежнему чувствую себя игроком. Не считаю себя бывшим теннисистом. И когда я вижу других игроков, то чувствую, что должен быть с ними».

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