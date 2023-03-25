Бьянка Андрееску: «Сейчас показываю 75-80% своих возможностей»

Теги WTA Miami Open Бьянка Андрееску Теннис

Бьянка Андрееску рассказала, на сколько процентов своих возможностей она сейчас играет. Во втором круге турнира в Майами она обыграла Марию Саккари и прервала серию из пяти поражений от топ-10.

«Я чувствую, что всегда могу прибавить, даже когда мне кажется, что я играю на 100%. Но я знаю, что я никогда не играю на 100%, потому что могу столькому научиться.

И очень важно, что за последние годы я лучше узнала свой организм. Так что мне кажется, что сейчас я показываю 75-80% своих возможностей».

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