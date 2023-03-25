Фриц о своей девушке: «Она достучалась до людей, которым теннис обычно не интересен»
Тэйлор Фриц прокомментировал усилия своей девушки Морган Риддл по популяризации тенниса.
«Я всегда стремился к тому, чтобы теннис рос и набирал популярность не только среди теннисных болельщиков. Я хотел, чтобы в США он стал более известным и обсуждаемым.
Она всегда знала, что это одна из моих целей. У нее получилось найти нишу и заняться популяризацией.
Это очень здорово. И я впечатлен тем, какое внимание ей удалось привлечь к теннису. Она достучалась до людей, которым теннис обычно не интересен».
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