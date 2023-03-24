Потапова о предупреждении от WTA за выход на матч в форме «Спартака»: «У этой футболки не было никакого политического подтекста. Я очень удивилась»

Теги Спартак WTA Miami Open Анастасия Потапова Марта Костюк Теннис

Анастасия Потапова прокомментировала, что они с Мартой Костюк не пожали друг другу руки после матча в Майами. Потапова выиграла 6:1, 6:3.

«Я этого ожидала. Безусловно, это ее выбор. Я отношусь к этому так: я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть об остальном».

Также она высказалась о том, что ей вынесли официальное предупреждение за то, что в Индиан-Уэллс она вышла на матч в футболке московского «Спартака».

«У этой футболки не было никакого политического подтекста. Я с 10 лет большая болельщица «Спартака». Мой отец участвовал в строительстве стадиона, так что для нас это семейная история. Я с ними дружу. Я очень удивилась, потому что у меня не злого умысла».

Потапова добавила, что хочет сыграть на «Уимблдоне».

«Я об этом мечтаю, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться. Если мы сможем участвовать, я буду очень рада», – цитирует Потапову Daily Mail.

Российская теннисистка вышла на матч в США в форме «Спартака». На нее пожаловалась первая ракетка мира

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13 комментариев

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Ярик01
Название Лукойл на футболке было? Надо носить без санкционных контор ретрофутболку
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mnogokotin-
Ответ Виталий
Не переживай , они не изличимы . Тебе удачи и побед красавица 😘
Виталик, а ты излечим. не пропускай прием таблеток
+2
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mnogokotin-
Ответ melmi
А если бы она в футболке Милана или ПСЖ вышла ? Личные предпочтения человека никак не связанные с флагом страны WTA бы разобраться в этой ситуации , а не перестраховываясь запрещать то что разрешено
ты че дурака из себя строишь? )
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melmi
Ответ murzzzzzilka
Не смогли отказать, ведь сама Швентак наябедничала:)))
Там польская паранойя головного мозга
+2
-5
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murzzzzzilka
Ответ Великий Алонсо
Конечно, когда тебя в юниорском возрасте называют будущей Шараповой, а в итоге к 22 годам ты обычный, невзрачный середняк тура, то приходится прибегать к таким методам пиара. 🤣🤣🤣
Чувак, тебе, наверное, лет 50, но все, что ты умеешь - строчить на спортс унылые комментарии:)))
Тебе вообще никакой пиар не поможет:))
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murzzzzzilka
Ответ melmi
А если бы она в футболке Милана или ПСЖ вышла ? Личные предпочтения человека никак не связанные с флагом страны WTA бы разобраться в этой ситуации , а не перестраховываясь запрещать то что разрешено
Не смогли отказать, ведь сама Швентак наябедничала:)))
+5
0
+5
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Великий Алонсо
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+4
-13
-9
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Виталий
Не переживай , они не изличимы . Тебе удачи и побед красавица 😘
+7
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RW_4ever
Ответ ivanzhu90
Где вчера пропадал когда Настя выносила Марту?
Его буквой Г вчера поставили
+11
-2
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ivanzhu90
Ответ Великий Алонсо
Это был намеренный PR ход от гиалуроновой утки. Она такая же фанатка, как из Тайсона балерина. За такое надо дисквалифицировать пожизненно
Где вчера пропадал когда Настя выносила Марту?
+16
-3
+13
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+5
-20
-15
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melmi
А если бы она в футболке Милана или ПСЖ вышла ?
Личные предпочтения человека никак не связанные с флагом страны
WTA бы разобраться в этой ситуации , а не перестраховываясь запрещать то что разрешено
+15
-3
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Ильдар Фарукшин
Саратовская красотка ❤️. Не переживай
+11
-7
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