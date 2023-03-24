Потапова о предупреждении от WTA за выход на матч в форме «Спартака»: «У этой футболки не было никакого политического подтекста. Я очень удивилась»
Анастасия Потапова прокомментировала, что они с Мартой Костюк не пожали друг другу руки после матча в Майами. Потапова выиграла 6:1, 6:3.
«Я этого ожидала. Безусловно, это ее выбор. Я отношусь к этому так: я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть об остальном».
Также она высказалась о том, что ей вынесли официальное предупреждение за то, что в Индиан-Уэллс она вышла на матч в футболке московского «Спартака».
«У этой футболки не было никакого политического подтекста. Я с 10 лет большая болельщица «Спартака». Мой отец участвовал в строительстве стадиона, так что для нас это семейная история. Я с ними дружу. Я очень удивилась, потому что у меня не злого умысла».
Потапова добавила, что хочет сыграть на «Уимблдоне».
«Я об этом мечтаю, потому что это одна из моих любимых частей сезона. Я могу только молиться и надеяться. Если мы сможем участвовать, я буду очень рада», – цитирует Потапову Daily Mail.
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WTA бы разобраться в этой ситуации , а не перестраховываясь запрещать то что разрешено