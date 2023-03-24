Рублев об их с Медведевым фото с певцом Луи Томлинсоном: «Было немного неловко. Парень понятия не имел, кто мы такие, а Даниил – кто он такой»

рассказал, как они с встретились с бывшим участником группы One Direction Луи Томлинсоном. Это произошло в Мехико, где Рублев и Медведев играли выставочный матч.

«Было забавно, потому что, когда мы приехали, мы увидели толпу перед отелем. Даниил говорит: «Почему здесь столько народу?».

Снаружи стояла тысяча человек, дети, девушки. Не представляете, что началось, когда он вышел. Я такое видел только на ютубе. В жизни ничего подобного не видел».

Также он рассказал, как они сделали совместное фото.

«Было немного неловко, но все равно нормально. Даниилу было очень неловко, потому что парень понятия не имел, кто мы такие, а Даниил – кто он такой. Я, по крайней мере, знал, кто он, а Даниил – нет. Вокруг него было 10 охранников, он стоял в центре, и они такие: «Ладно, давайте побыстрее». Хотя ему сказали, что мы неплохие спортсмены, а не просто случайные люди.

Просто «привет – привет», быстрое фото. Но я хотя бы знал, кто он. Даниил нет, поэтому даже не хотел фотографироваться. Но согласился, потому что ему сказали: «Да ладно, давайте, будет здорово». Даниил не знал, кто этот парень, тот не знал его, но выглядело, будто Даниил его фанат, потому что именно он подошел первым».

Отвечая на вопрос, кто из игроков мог бы попасть в теннисную версию One Direction, Рублев назвал Тэйлора Фрица, Томми Пола и Каспера Рууда, которого считает похожим на Найла Хорана.

О себе: «Себя я бы не назвал. Я тут ни при чем».

О Медведеве: «Без вариантов. Даниил может быть агентом. Даниил – менеджер».

О Нике Кириосе: «Он скорее рэпер, который выступает в одиночку».

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