Циципас о травме плеча: «В Индиан-Уэллс я был вынужден выходить на корт. В ATP есть правила, которые заставляют играть»

Теги Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал проблемы с плечом и связал их с мячами, которыми играют в туре.

«Думаю, главная проблема в туре в этом году – это постоянная смена мячей. Игроки это обсуждают. Мячи не должны меняться на большинстве турниров – особенно на харде. Это пойдет всем нам на пользу и защитит от травм.

В начале года другие игроки заметили, что мячи очень нагружают плечи, запястья и в целом руки. Думаю, у меня травма тоже от этого.

Я не хотел играть в Индиан-Уэллс, на том турнире мне было очень тяжело. Я был вынужден выходить на корт. В ATP есть правила, которые заставляют играть, а я не из тех, кто любит сниматься после нескольких геймов.

Надеюсь, тут я играть будет веселее и я смогу не слишком много думать о руке. К счастью, сейчас мне лучше».

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1 комментарий

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nick-basil
Кроме молодых ребят на травмах, тут делают попытки вернуться в строй ветераны. У Монфиса не вышло. Удивит ли Тим...
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