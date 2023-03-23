Соболенко о напряженности в раздевалке из-за ситуации на Украине: «Никогда не сталкивалась с такой ненавистью»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Белоруска Арина Соболенко рассказала о напряженности в раздевалке из-за ситуации на Украине.

«Мне было очень трудно осознавать, что много людей просто так меня ненавидят. Я же ничего не сделала.

Мне было очень трудно, я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. В инстаграме после поражений вылезает много хейтеров, но в раздевалке я с таким никогда не сталкивалась.

У меня были не то что ссоры, но странные разговоры – причем не с девочками, а с людьми из их команд. Было тяжело. Тяжелый период. Но сейчас становится лучше».

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12 комментариев

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Alex Ell
Кстати,писать гадости,провоцировать и оскорблять,некоторые представители незалежной,начали писать задолго до 2014,помню как радовались в комментариях когда разбился наш самолет с гражданскими,как писали совершенную,нелепую дичь,связанную и историей,не все конечно,но тогда такая тенденция давно наметилась,не сегодня,что можно было понять.
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Адекватник
Ответ Alexander2022
Я каждый день натыкаюсь на интервью своих соотечественников возрастом за 50. Они спокойно говорят, что украинцев нужно "стереть с лица земли", "расстреливать" и т. д. Что тогда можно добавить в этом случае?
дай ссылку...
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justbored
Ответ Pikachu Pikachu
Ну ей, видимо, нужна. Все из себя жертву строит
В сравнении с Лесей-Паническая атака она предельно сдержанна кажется.
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Pikachu Pikachu
Ответ justbored
А ваша любовь никому не нужна. Вести себя надо цивилизованно просто. Хочется повоевать - есть специальные локации для реализации ненависти.
Ну ей, видимо, нужна. Все из себя жертву строит
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Alexander2022
Бедная, несчастная. Что бы ты заговорила, если бы столкнулась с тем, с чем столкнулись твои коллеги в стране с подачи человека, с которым ты любишь веселиться. И который предоставил свою территорию
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justbored
Ответ Pikachu Pikachu
Колхозница-ябатька искренне недоумевает, почему ее не любят.
А ваша любовь никому не нужна. Вести себя надо цивилизованно просто. Хочется повоевать - есть специальные локации для реализации ненависти.
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Alexander2022
Ответ ballerina
Мой знакомый из Киева, прислал мне рассылку, где просили выслать деньги по счету, чтобы покупать оружие и да-да, было написано, чтобы убивать русских. Он, этот из Киева, "человек" , просто считает, что это нормально, такое мне послать. Короче, что тут добавить, полная попа.
Я каждый день натыкаюсь на интервью своих соотечественников возрастом за 50. Они спокойно говорят, что украинцев нужно "стереть с лица земли", "расстреливать" и т. д. Что тогда можно добавить в этом случае?
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Pikachu Pikachu
Колхозница-ябатька искренне недоумевает, почему ее не любят.
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Анатолий Зыболов
Ты талант, а они ........
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justbored
А какое вообще имеет право эскорт подходить к чужим спортсменкам со "странными разговорами"? Это ж откровенное психологическое давление и настоящий повод для апелляций.
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ballerina
Мой знакомый из Киева, прислал мне рассылку, где просили выслать деньги по счету, чтобы покупать оружие и да-да, было написано, чтобы убивать русских. Он, этот из Киева, "человек" , просто считает, что это нормально, такое мне послать. Короче, что тут добавить, полная попа.
+8
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+1
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HK Traktor
Ну что взять с идиотов.
+11
-5
+6
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