Соболенко о напряженности в раздевалке из-за ситуации на Украине: «Никогда не сталкивалась с такой ненавистью»

Белоруска Арина Соболенко рассказала о напряженности в раздевалке из-за ситуации на Украине.

«Мне было очень трудно осознавать, что много людей просто так меня ненавидят. Я же ничего не сделала.

Мне было очень трудно, я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. В инстаграме после поражений вылезает много хейтеров, но в раздевалке я с таким никогда не сталкивалась.

У меня были не то что ссоры, но странные разговоры – причем не с девочками, а с людьми из их команд. Было тяжело. Тяжелый период. Но сейчас становится лучше».

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