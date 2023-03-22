Евгений Кафельников: «Самое большое разочарование в карьере – поражение от Агасси в полуфинале US Open-99. Знал, что если выиграю этот матч, то возьму третий «Шлем»

Теги Андре Агасси US Open ATP Евгений Кафельников Теннис

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru назвал самое главное разочарование в карьере.

– На первой строчке вы продержались шесть недель. Чего у вас сейчас больше – гордости, что вообще получилось, или разочарования, что не получилось дольше?

– Самое мое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше «Ролан Гаррос» благодаря Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 99 году я проиграл Андре Агасси в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6, 3:6).

Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.

Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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5 комментариев

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Gunners Dream
ностальгик по ельцинским временам. уж и не думал, что есть такие. хотя он скорее не по Борьке, а по лихой молодости скучает, пока играл, выигрывал и бабло загребал. ходил в героях того времени, так скажем. а сейчас что? релевантен только если какой журналист позвонит, вопрос задаст, этот пургу понесет и потом это всплывает в прессе. время, оно такое. был кафель - остался песочек.
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Денис Шмелев
Ответ Welshman09
А если бы, наоборот, Тодд Мартин костьми лёг бы в финале, но Жеке Kaкeльникoвy не проиграл бы, тогда что?😂
В тот период Тодд был клиентом Кафельникова - 6 раз проиграл ему в 1998-99 гг.
0
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honeycutt
Гуге, если правильно помню, все три раза (97-00-01) проиграл в чф в пяти сетах, ведя 2-1.
+1
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Габриэла
Ответ Welshman09
А если бы, наоборот, Тодд Мартин костьми лёг бы в финале, но Жеке Kaкeльникoвy не проиграл бы, тогда что?😂
Проиграл бы Тодд...
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Welshman09
А если бы, наоборот, Тодд Мартин костьми лёг бы в финале, но Жеке Kaкeльникoвy не проиграл бы, тогда что?😂
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