Евгений Кафельников: «Самое большое разочарование в карьере – поражение от Агасси в полуфинале US Open-99. Знал, что если выиграю этот матч, то возьму третий «Шлем»

Евгений Кафельников в интервью Sports.ru назвал самое главное разочарование в карьере.

– На первой строчке вы продержались шесть недель. Чего у вас сейчас больше – гордости, что вообще получилось, или разочарования, что не получилось дольше?

– Самое мое большое разочарование – самое-самое-самое большое разочарование… Вторым я поставлю то, что не выиграл больше «Ролан Гаррос» благодаря Густаво Куэртену. А самое большое разочарование – это то, что в 99 году я проиграл Андре Агасси в полуфинале US Open (6:1, 3:6, 3:6, 3:6).

Я абсолютно четко понимал: если выиграю этот матч, то выиграю третий турнир «Большого шлема». Потому что я бы костьми лег, но Тодду Мартину в финале не проиграл. И я бы закончил год первым. Наверное, это мое самое большое спортивное разочарование.

Быть первым – суперское достижение, а закончить год первым – вообще за гранью феноменальности. К сожалению, у меня это не получилось. Я тогда закончил год вторым.

«90-е были тяжелыми, но интересными. А сейчас какой-то ступор». Интервью Кафельникова – о духе времени

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