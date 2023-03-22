Пэр после выхода в основу «Мастерса» в Майами: «Делаю все возможное, чтобы набрать форму к «Ролан Гаррос»

Теги Жиль Симон ATP Бенуа Пэр Miami Open Теннис

Жиль Симон прокомментировал выход Бенуа Пэра в основную сетку «Мастерса» в Майами. В квалификации француз обыграл Гейса Брауэра и Танаси Коккинакиса.

«Что остается замечательным в Бенуа – после пары удачных матчей сразу появляется надежда, что через пару месяцев он поднимет на уши весь стадион🔥🔥», – написал Симон в твиттере.

Пэр ответил: «Спасибо тебе, мой ЖИЛЛУ 🙌🏼🙌🏼. Делаю все, чтобы набрать форму к НАСТОЯЩЕМУ турниру 💪🏻💪🏻✔️ #Ролан».

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2 комментария

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potch66
старый торгаш, заканчивай тур, его пустили в кассу, а он уже интервью дает черт
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sfilatov13
давай Бенуа, набирай форму, а то в этом угрюмом туре кроме тебя и Кириоса ни одного интересного персонажа не осталось
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