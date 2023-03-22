Циципас о травме плеча: «Мне все лучше. Цель на турнире в Майами – сыграть без боли и в ближайшие несколько дней понаблюдать за состоянием»

Теги травмы ATP BNP Paribas Open Miami Open Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас оценил свою форму перед «Мастерсом» в Майами.

В Индиан-Уэллс он приехал с травмой плеча и выбыл после первого матча.

«Мне все лучше, я двигаюсь в верном направлении. Надеюсь, что буду играть без боли и смогу выступить не так, как в Индиан-Уэллс, потому что там были большие проблемы... Надеюсь, что смогу получать удовольствие от игры и не думать о плече.

Здоровье для меня самое важное в теннисе. Когда я здоров, все становится на свои места. Я получаю удовольствие, проявляю фантазию на корте, могу разнообразить игру и понимаю, что ничего не может этому помешать. Вот моя цель на этом турнире – просто сыграть без боли и в ближайшие несколько дней понаблюдать за состоянием плеча».

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