Циципас о том, что в США возвращается после травмы плеча: «Не думаю, что смогу далеко пройти»

Третья ракетка мира прокомментировал цели на «Мастерсы» в США. Там он вернется в тур после травмы плеча.

«Моя основная задача – подготовиться к грунтовому сезону. Я все еще восстанавливаюсь.

Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти. Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал «Большого шлема» отличным результатом.

Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться».

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