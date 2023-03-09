Циципас о том, что в США возвращается после травмы плеча: «Не думаю, что смогу далеко пройти»
Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал цели на «Мастерсы» в США. Там он вернется в тур после травмы плеча.
«Моя основная задача – подготовиться к грунтовому сезону. Я все еще восстанавливаюсь.
Я очень редко такое говорю, но не думаю, что смогу далеко пройти. Очень жаль, что я получил травму на этом отрезке сезона, потому что я очень хорошо начал год. Считаю финал «Большого шлема» отличным результатом.
Сейчас важно верить в процесс, который позволит мне оправиться».
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