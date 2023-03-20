Рыбакина об условиях в Майами: «Знаю, что там бывает очень ветрено, очень влажно. Надеюсь, смогу быстро адаптироваться»

Теги WTA BNP Paribas Open Miami Open Елена Рыбакина Теннис

Чемпионка Индиан-Уэллс Елена Рыбакина поделилась мнением об условиях на турнире в Майами.

– Раньше условия в Майами нравились вам больше, чем в Индиан-Уэллс? Очевидно, сейчас вам нравится здесь, но как вы относитесь к условиям в Майами?

– Все относительно, потому что я еще не добивалась хороших результатов в Майами, но у меня и здесь их раньше было. Так что кто знает.

Все зависит от ситуации. Я знаю, что там бывает очень ветрено, очень влажно. Конечно, к этому придется приспосабливаться. Я посмотрю, как пойдет, и надеюсь, что смогу быстро адаптироваться.

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