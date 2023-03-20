Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров, в которых участвуют россияне и белорусы

Теги ATP WTA Надежда Киченок Ангелина Калинина Катарина Завацкая Даяна Ястремская Теннис

Федерация тенниса Украины высказалась против бойкота турниров, в которых участвуют игроки из России и Беларуси.

Ранее министр молодежи и спорта и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил с критикой в адрес украинских теннисистов, выступающих на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

«Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.

Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран участвуют почти в каждом соревновании», – говорится в заявлении федерации, которое приводит «Большой теннис Украины».

Помимо президента ФТУ Сергея Лагура, обращение подписали Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Ответ goodloser
Паническая атака не исчезает по твоему желанию. Это всё равно, что упрекать человека в том, что он гриппом заболел.
да, признаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наглая Кайса
Ответ Доминик
"Бить их на кортах по всему миру". Соболенко дико испугалась Калинину и Цуренко ))
Ага, Кудерметова, Самсонова и остальные тоже прям всегда жертвы этих теннисных монстров
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наглая Кайса
Ответ Кот под ногами майора
Только Цуренко Гуцайта послушалась, получается?
Ну и рогуля костюк
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Бойкотируйте. Так будет правильно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Ответ goodloser
Паническая атака не исчезает по твоему желанию. Это всё равно, что упрекать человека в том, что он гриппом заболел.
"Бить их на кортах по всему миру". Соболенко дико испугалась Калинину и Цуренко ))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trumpet
Ответ sedric
Пускай те, кто подписали письмо выступают. А Цуренко, Костюк и Свитолина бойкотируют. Без этих трех дам, теннис будет куда лучше.
Вот проиграет в квале Майами и будет бойкотировать. А не проиграет - так, глядишь, и подпишет 😂
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kjma
Латвии недели хватило, чтобы поумнеть
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дарья Ефимова
Ответ sedric
Пускай те, кто подписали письмо выступают. А Цуренко, Костюк и Свитолина бойкотируют. Без этих трех дам, теннис будет куда лучше.
Самые токсичные персонажи в женском туре
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Пускай те, кто подписали письмо выступают. А Цуренко, Костюк и Свитолина бойкотируют. Без этих трех дам, теннис будет куда лучше.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodloser
Ответ Кот под ногами майора
"Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы" - а как же панические атаки перед Соболенко?
Паническая атака не исчезает по твоему желанию. Это всё равно, что упрекать человека в том, что он гриппом заболел.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Ответ Sawka-promakawka
🤷🏼‍♀️ говорят, там тренер так настроил.. ну и Цуренко не подписала эту бумагу, как я поняла.
там тренер тот еще фрукт, конечно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Ответ Кот под ногами майора
"Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы" - а как же панические атаки перед Соболенко?
🤷🏼‍♀️ говорят, там тренер так настроил.. ну и Цуренко не подписала эту бумагу, как я поняла.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Ответ Sawka-promakawka
Там много чего интересного еще в статье.. «Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить всё, что происходит в нашей стране последний год. Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своём месте. Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии. Бить их на кортах по всему миру.»
"Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы"
- а как же панические атаки перед Соболенко?
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luasanotu
Завтра же все подписавшие отправятся под Бахмут
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sawka-promakawka
Там много чего интересного еще в статье..
«Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить всё, что происходит в нашей стране последний год.
Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своём месте.
Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы.
Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии. Бить их на кортах по всему миру.»
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Только Цуренко Гуцайта послушалась, получается?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
В Миротворец его!))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий