Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров, в которых участвуют россияне и белорусы

Федерация тенниса Украины высказалась против бойкота турниров, в которых участвуют игроки из России и Беларуси.

Ранее министр молодежи и спорта и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил с критикой в адрес украинских теннисистов, выступающих на турнирах вместе с россиянами и белорусами.

«Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.

Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран участвуют почти в каждом соревновании», – говорится в заявлении федерации, которое приводит «Большой теннис Украины».

Помимо президента ФТУ Сергея Лагура, обращение подписали , , , , Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

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