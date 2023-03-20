Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров, в которых участвуют россияне и белорусы
Федерация тенниса Украины высказалась против бойкота турниров, в которых участвуют игроки из России и Беларуси.
Ранее министр молодежи и спорта и глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт выступил с критикой в адрес украинских теннисистов, выступающих на турнирах вместе с россиянами и белорусами.
«Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.
Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран участвуют почти в каждом соревновании», – говорится в заявлении федерации, которое приводит «Большой теннис Украины».
Помимо президента ФТУ Сергея Лагура, обращение подписали Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.
- а как же панические атаки перед Соболенко?
«Мы можем потерять серьёзный рычаг в информационной войне, не сможем осветить всё, что происходит в нашей стране последний год.
Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своём месте.
Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы.
Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Белоруссии. Бить их на кортах по всему миру.»