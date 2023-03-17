Тим пожелал Рууду победы на ТБШ: «Ты заслуживаешь этого на 100%. Если матч не против меня, я буду за тебя болеть»

Теги ATP Доминик Тим Каспер Рууд Теннис

Доминик Тим пожелал Касперу Рууду победы на турнире «Большого шлема».

Его попросили сказать что-нибудь норвежцу, который проиграл два финала ТБШ. Тим победил на US Open после трех поражений в финалах ТБШ.

«Каждый финал турнира «Большого шлема» – это большой опыт, и если ты смог добраться до него дважды, тем более на двух разных покрытиях, на двух разных «Шлемах», ты сможешь сделать это еще не раз.

Когда у тебя есть опыт двух прошлых финалов, в следующий раз ты выйдешь с новым настроем. В какой-то момент у тебя получится.

Я очень надеюсь, что у тебя получится, потому что ты заслуживаешь этого на 100%, и я за тебя болею. Однозначно. Если матч не против меня, я буду за тебя болеть», – сказал Тим в эфире Eurosport.

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6 комментариев

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Йенс Мустерманн
Рудик если и способен выиграть шлем, то какой-нибудь велосипедный или мотоциклетный в каком-нибудь промо-конкурсе от магазина или блогера ))
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Йенс Мустерманн
Ответ lyublyu Costornaya
не знаю как такой середняк как Рууд до финала доходил, в финалах вообще без шансов
У него на обоих шлемах в сетках не было игроков топ10, кроме финалистов, Рафика и Карася, которым благополучно отлетел.
Самые высокорейтинговые на обоих шлемах ему до финалов встретились - Хуркач, во время RG он находился на 14 строчке и 15 Берреттини во время USO.
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Генадий Адамов
Тим сам середнячок, Зверев подарил ему титул, сейчас видно, что он больше никогда даже АТП 250 не возьмет
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Дима Миронов
Ответ iamgolova
Поэтому он их все и проиграл, выиграл только 250 и 500-ки на грунте
что за 500ку выиграл?
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iamgolova
Ответ lyublyu Costornaya
не знаю как такой середняк как Рууд до финала доходил, в финалах вообще без шансов
Поэтому он их все и проиграл, выиграл только 250 и 500-ки на грунте
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lyublyu Costornaya
не знаю как такой середняк как Рууд до финала доходил, в финалах вообще без шансов
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