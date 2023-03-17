Тим пожелал Рууду победы на ТБШ: «Ты заслуживаешь этого на 100%. Если матч не против меня, я буду за тебя болеть»
Доминик Тим пожелал Касперу Рууду победы на турнире «Большого шлема».
Его попросили сказать что-нибудь норвежцу, который проиграл два финала ТБШ. Тим победил на US Open после трех поражений в финалах ТБШ.
«Каждый финал турнира «Большого шлема» – это большой опыт, и если ты смог добраться до него дважды, тем более на двух разных покрытиях, на двух разных «Шлемах», ты сможешь сделать это еще не раз.
Когда у тебя есть опыт двух прошлых финалов, в следующий раз ты выйдешь с новым настроем. В какой-то момент у тебя получится.
Я очень надеюсь, что у тебя получится, потому что ты заслуживаешь этого на 100%, и я за тебя болею. Однозначно. Если матч не против меня, я буду за тебя болеть», – сказал Тим в эфире Eurosport.
Самые высокорейтинговые на обоих шлемах ему до финалов встретились - Хуркач, во время RG он находился на 14 строчке и 15 Берреттини во время USO.