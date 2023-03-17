Алькарас о высоких результатах после возвращения: «Был удивлен, когда победил в Буэнос-Айресе, но сейчас такого нет. Я человек, который очень быстро учится»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP BNP Paribas Open Argentina Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал высокие результаты, которые показывает, вернувшись после травмы. Он выиграл титул в Буэнос-Айресе, дошел до финала в Рио и сейчас поборется с Янником Синнером за выход в финал в Индиан-Уэллс.

– У вас нет большого опыта возвращения в тур после травм. Прошло не так много времени с момента вашего возвращения. Вы удивлены, что так скоро выиграли титул, вышли в полуфинал хардового «Мастерса»? Или вы этого ожидали?

– Я не очень удивлен, потому что я человек, который очень быстро учится. Я смотрю на больших игроков, на Джоковича или Рафу, на их возвращения, и, наверное, у них высокий процент побед на турнирах после травмы.

Поэтому я немного наблюдал за ними, когда был травмирован, тренировался. Они мотивировали меня хорошо играть на первых турнирах после травмы.

Я был удивлен, когда победил в Буэнос-Айресе, но сейчас такого нет.

– В Буэнос-Айресе вы играли на высоком уровне, показали игру, которую хотели, и взяли титул. Но когда прошел месяц и вы восстановились, есть ощущение, что вы играете гораздо лучше, чем месяц назад?

– Возможно. Я считаю, что лучше играю на харде. Мне на нем комфортнее, мое движение, мой стиль игры больше подходит для харда. Но да, результаты говорят о том, что я здорово играю и на грунте.

В общем, за месяц я не стал играть лучше. Просто стараюсь играть в свой теннис на каждом турнире.

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8 комментариев

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ЭЮЯ
Ответ Тотал Больше от Киркорова
при этом в анкете ATP указывал любимое покрытие-грунт
Любимое, да. Но результаты могут быть лучше и на не столь любимом покрытии.
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ЭЮЯ
Ответ Тотал Больше от Киркорова
эпик при котором Алькарас заберёт Мастерс
Заберёт он только свою потную футболку в раздевалке после матча с Синей.
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ЭЮЯ
Ответ dedpihto59
Алькараса в финале не будет, Синнер его нахлобучит 💯‼️
Пора бы уже
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Тотал Больше от Киркорова
Я считаю, что лучше играю на харде. Мне на нем комфортнее, мое движение, мой стиль игры больше подходит для харда. Но да, результаты говорят о том, что я здорово играю и на грунте ============================ Интересно что сам так оценивает
при этом в анкете ATP указывал любимое покрытие-грунт
+1
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+1
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Тотал Больше от Киркорова
Я считаю, что лучше играю на харде. Мне на нем комфортнее, мое движение, мой стиль игры больше подходит для харда. Но да, результаты говорят о том, что я здорово играю и на грунте
============================
Интересно что сам так оценивает
+1
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+1
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Александр Бабуев
Если будет финал Медведев - Алькарас, то это будет эпик!!!
эпик при котором Алькарас заберёт Мастерс
+3
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+2
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dedpihto59
Ответ Александр Бабуев
Если будет финал Медведев - Алькарас, то это будет эпик!!!
Алькараса в финале не будет, Синнер его нахлобучит 💯‼️
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0
0
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Александр Бабуев
Если будет финал Медведев - Алькарас, то это будет эпик!!!
+3
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+3
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