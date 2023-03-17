Алькарас о высоких результатах после возвращения: «Был удивлен, когда победил в Буэнос-Айресе, но сейчас такого нет. Я человек, который очень быстро учится»

прокомментировал высокие результаты, которые показывает, вернувшись после травмы. Он выиграл титул в Буэнос-Айресе, дошел до финала в Рио и сейчас поборется с Янником Синнером за выход в финал в Индиан-Уэллс.

– У вас нет большого опыта возвращения в тур после травм. Прошло не так много времени с момента вашего возвращения. Вы удивлены, что так скоро выиграли титул, вышли в полуфинал хардового «Мастерса»? Или вы этого ожидали?

– Я не очень удивлен, потому что я человек, который очень быстро учится. Я смотрю на больших игроков, на Джоковича или Рафу, на их возвращения, и, наверное, у них высокий процент побед на турнирах после травмы.

Поэтому я немного наблюдал за ними, когда был травмирован, тренировался. Они мотивировали меня хорошо играть на первых турнирах после травмы.

Я был удивлен, когда победил в Буэнос-Айресе, но сейчас такого нет.

– В Буэнос-Айресе вы играли на высоком уровне, показали игру, которую хотели, и взяли титул. Но когда прошел месяц и вы восстановились, есть ощущение, что вы играете гораздо лучше, чем месяц назад?

– Возможно. Я считаю, что лучше играю на харде. Мне на нем комфортнее, мое движение, мой стиль игры больше подходит для харда. Но да, результаты говорят о том, что я здорово играю и на грунте.

В общем, за месяц я не стал играть лучше. Просто стараюсь играть в свой теннис на каждом турнире.

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