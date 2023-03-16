Медведев о подвернутом голеностопе: «Вчера вечером я не мог ходить»
Даниил Медведев прокомментировал то, что получил травму голеностопа в Индиан-Уэллс. Это случилось в 1/8 финала, а теперь россиянин вышел в 1/2.
«Я рад, что в четвертьфинале нога не очень болела. Потому что на разминке мне было очень больно. Но я знал, что сыграю, что постараюсь.
На разминке я плохо двигался. Старался как можно лучше разогреть ногу, принял обезболивающее. И по ходу матча чувствовал себя все лучше и лучше.
Вчера вечером я не мог ходить. Когда тело остывает, адреналин уходит, становится тяжело. И я ходил в бассейне, потому что по земле не мог».
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