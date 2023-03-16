Медведев о подвернутом голеностопе: «Вчера вечером я не мог ходить»

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что получил травму голеностопа в Индиан-Уэллс. Это случилось в 1/8 финала, а теперь россиянин вышел в 1/2.

«Я рад, что в четвертьфинале нога не очень болела. Потому что на разминке мне было очень больно. Но я знал, что сыграю, что постараюсь.

На разминке я плохо двигался. Старался как можно лучше разогреть ногу, принял обезболивающее. И по ходу матча чувствовал себя все лучше и лучше.

Вчера вечером я не мог ходить. Когда тело остывает, адреналин уходит, становится тяжело. И я ходил в бассейне, потому что по земле не мог».

Новые струны помогают Медведеву доминировать. Как?

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4 комментария

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Антон Тимофеев
Видимо, Майами надо пропускать...Это не шутки(((
+1
-2
-1
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leon74
Дане восстановиться и успешно сыграть в полуфинале.
+12
0
+12
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Lada_ok
Надо китайского доктора Тарпищева из Москвы выписывать😉
+7
0
+7
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zzzeeerrrooo
Новак пост сдал - Даниил пост принял 🤣🤣🤣
+27
-1
+26
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