Соболенко делает 3,9 двойной ошибки за матч в 2023-м – в два раза меньше, чем в прошлом году

Вторая ракетка мира в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллс разгромила №6 в мире – 6:4, 6:0. За матч чемпионка Autralian Open проиграла всего девять очков на подаче. Она первая за два года, кто так успешно подавал против соперницы из топ-10.

В матче с Гауфф белоруска не выполнила ни одной двойной ошибки. В целом в 2023-м она допускает 3,9 двойной за матч.

В прошлом сезоне у нее было в среднем 8,2 двойной ошибки за матч.

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