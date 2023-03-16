Медведев о травме пальца: «Когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно»

прокомментировал травму пальца, которую получил в 1/4 финала Индиан-Уэллс.

«Я его рассек. Я никогда даже ножом так не резался – потому что я редко готовлю. Сейчас он чернеет. Не знаю, хороший ли это знак», – сказал Медведев в интервью на корте.

На послематчевой пресс-конференции он добавил:

«Не знаю, стоит ли это говорить, но когда я его порезал, то увидел мясо. Было очень неприятно. Сейчас порез почистили, заклеили. Все должно быть нормально.

Не знаю, понадобится ли мне повязка во время матча через два дня. Но это не особая проблема, потому что мне удалось хорошо сыграть и с повязкой. Многие заматывают пальцы и хорошо играют – мне это тоже удастся».

Новые струны помогают Медведеву доминировать. Как?

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