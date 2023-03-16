Медведев повредил палец в 1/4 финала Индиан-Уэллс, обвинил в этом корт и получил предупреждение за плевок
Даниил Медведев получил еще одну травму в Индиан-Уэллс. В четвертьфинале против Алехандро Давидович-Фокина (6:3, 7:5) он упал и повредил большой палец на правой руке – его зажало между ручкой ракетки и кортом. Это случилось при счете 3:3 во втором сете.
Во время медицинского периода Медведев разговаривал с супервайзером Джерри Армстронгом.
ДМ: Нужно сделать корты жестче. И медленнее. Хорошо, что ATP ничего не делает с турниром, который кладет такие корты.
ДА: Даниил, мы это уже обсуждали.
ДМ: Да, и ATP – молодцы, вы не делаете ничего, чтобы…
На этом разговор в трансляции оборвался.
После медицинского перерыва Медведев еще поговорил с судьей на вышке Мохамедом Лайани. Он не хотел менять ракетку, но у той, которой он играл, после падения повредилась ручка.
ДМ: Я хочу и дальше играть этой ракеткой. Можно мне поменять намотку? Или какие правила?
МЛ: А есть другая ракетка?
ДМ: Я хочу играть этой. И это корт виноват, а не я.
В итоге Медведев проиграл тот гейм, а после него получил предупреждение за неспортивное поведение – за плевок.
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