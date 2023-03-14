Медведев, проиграв сет Звереву: «Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт»

Теги ATP BNP Paribas Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев пожаловался на скорость кортов в Индиан-Уэллс. Проиграв первый сет Александру Звереву, Медведев обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну.

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.

Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.

Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».

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27 комментариев

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old folk
Одну шутку по кругу гонять?
Ну такое)
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avalanch
Настоящий Медвед вернулся
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Холден Колфилд
Метревели как-то неожиданно проснулся)
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kyckoba
Чего все такие зануды? Это же смешно))
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Алексей Родин
Ответ Grads
Человеку 27 лет, а он все ведет себя как капризный подросток. Как же некрасиво это выглядит.
про Макинроя напомнить ? или Агасси ?
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Alekster
Так в туалете же теперь нельзя задерживаться (благодаря Степашке). Нет разве?
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Typizza
Тенниисту не нравятся условия и он высказывает свое мнение, имеет полное право на это. При этом на корте просто умирает и играет как боженька. Хватит Даниила обижать пожалуйста.
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Эмма Ши
Мне кажется, или это уже было?
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Grads
Человеку 27 лет, а он все ведет себя как капризный подросток. Как же некрасиво это выглядит.
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askarik1992
Заклинило что ли про медленные корты не хочешь не играй клоун
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nick-basil
хотя - может решил на зло бабушке отморозить уши...
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nick-basil
Жаль Медведева - надеюсь травма не серьезная. На сегодня видимо все
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sashati
Вот дома то жена будет рада с таким подходом к делу!)
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Виктор Ш.
А потом и грунт начнется, тоже весь такой медленный, кто-то снова виноват будет ведь.
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Jefri AG
И грунт ему не подходит, и трава тоже, и хард нужен только определённый) А вообще Медведев явно из числа энергетических вампиров. Когда таким людям плохо, им просто нужно до кого-нибудь докопаться, сорвать на ком-то свою злость.
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Лига Мастеров
Ответ Andraey
Сколько можно безнаказанно хамить организаторам?! Можно подумать, только для него это покрытие медленное.
Для него только чем быстрее корт тем лучше. Грунтовикам это самый лучший хард.
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Сергей Кононов
Ответ Nikolay Stavrogin
Медвед определенно в топ 3 по жалкому поведению при трудностях и поражениях. Где-то между Пэром И Бубликом
Даже пэр уже не истерии. Полностью смирился, что уже не тянет.
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ProLL
С Ивашкой хоть смешно было, а это слабо совсем.
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Nikolay Stavrogin
Медвед определенно в топ 3 по жалкому поведению при трудностях и поражениях. Где-то между Пэром И Бубликом
+18
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Хозяин патриотов
Да не смешно уже во второй раз. Хотя и в первый было так себе.
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Матрёшка Ефросиьевна
Саша в шоке)
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Andraey
Сколько можно безнаказанно хамить организаторам?!
Можно подумать, только для него это покрытие медленное.
+31
-8
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Теннисный абсолют
С фантазией у иноагента туговато
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-4
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Kenny De Schepper
медведев это самый натуральный 🤡
+11
-6
+5
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Никита Волк
Претензии, будто судья лично корт построил. Условия для всех одинаковые.
+14
0
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