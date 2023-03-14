Медведев, проиграв сет Звереву: «Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт»

Даниил Медведев пожаловался на скорость кортов в Индиан-Уэллс. Проиграв первый сет Александру Звереву, Медведев обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну.

«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.

Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.

Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».

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