Медведев, проиграв сет Звереву: «Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт»
Даниил Медведев пожаловался на скорость кортов в Индиан-Уэллс. Проиграв первый сет Александру Звереву, Медведев обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну.
«Это позор спорта. Тут нельзя играть, его надо запретить. И его еще хардом называют. Как неприятно называть этот ужасный корт хардом.
Я пойду в туалет, и мне наплевать на предупреждение – я буду медленным, как этот корт. Хоть пять предупреждений давай.
Если нам разрешают играть на таком корте, я разрешаю себе делать все, что я хочу».
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Ну такое)
Можно подумать, только для него это покрытие медленное.