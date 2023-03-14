Джек Дрэйпер: «Победы над Эвансом и Марреем очень важны для моей уверенности перед матчем с Алькарасом»

Джек Дрэйпер прокомментировал победу над Энди Марреем в третьем круге в Индиан-Уэллс. 21-летний британец победил 7:6(4), 6:2 и второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса».

«Я с детства восхищаюсь Энди и видел, как он выиграл «Уимблдон» в 2013-м. Начиная с 2019-го мы стали вместе тренироваться, и я узнал его поближе. Он действительно особенный человек, великий чемпион, и мне выпала честь сыграть против него на этом корте.

Я люблю навязывать свою игру, но в таких медленных условиях это непросто, плюс мешал ветер. В матче против Энди все это ставит тебя в неловкое положение. Над этим я хочу поработать с тренером, хотя уже есть улучшения.

Победы над Дэном [Эвансом] и Энди очень важны для моей уверенности перед матчем с Алькарасом. Карлос на другом уровне: он был №1, провел фантастический сезон, так что будет здорово снова с ним побороться».

Напомним, в прошлом сезоне Дрэйпер проиграл Алькарасу в первом круге в Базеле (6:3, 2:6, 5:7).

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