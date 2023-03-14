Руне после поражения от Вавринки: «В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда»

Теги ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне отреагировал на поражение от Стэна Вавринки в третьем круге в Индиан-Уэллс. Датчанин уступил швейцарцу 2:6, 7:6(5), 5:7.

«В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда. Тем не менее, я все равно старался бороться, но тяжело, когда ты не чувствуешь свои удары, свое тело и голову. Я знаю, что смогу вернуться, у меня всегда это получается», – написал Руне.

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4 комментария

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Йенс Мустерманн
За весь матч разик гавкнул в свой бокс в третьем сете, разик что-то Лайани крикнул на тайбрейке второго сета, а в первом вообще молчал. Никогда так не вёл себя.
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Viling
Вот забавная фотка (судя по выражению лица Саши на этом фото, он все-таки объяснил Хольгеру, какие именно русские слова рифмуются с "Яаа"):

https://politiken.dk/sport/tennis/art8950711/Rune-og-makker-ryger-ud-af-US-Opens-double-turnering
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Viling
Так себя по щеке бил, прямо жалко было ребенка :)
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Стэн Смит
Проиграть деду, называя себя будущей первой ракеткой мира, это позор.
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+6
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