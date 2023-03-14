Руне после поражения от Вавринки: «В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда»

Хольгер Руне отреагировал на поражение от Стэна Вавринки в третьем круге в Индиан-Уэллс. Датчанин уступил швейцарцу 2:6, 7:6(5), 5:7.

«В этом году я часто не показывал свой лучший уровень, а сегодня, мне кажется, сыграл хуже некуда. Тем не менее, я все равно старался бороться, но тяжело, когда ты не чувствуешь свои удары, свое тело и голову. Я знаю, что смогу вернуться, у меня всегда это получается», – написал Руне.

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