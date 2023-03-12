Руне о том, стал ли больше на себя давить: «Я всегда на себя немного давлю – будь я 86-м или 8-м»

Восьмая ракетка мира ответил, стал ли больше на себя давить после того, как поднялся в рейтинге.

«Я всегда на себя немного давлю – будь я 86-м или 8-м, никакой разницы. В прошлом году я играл с Берреттини, и хотя я был 86-м, все равно давил на себя, чтобы победить – и был близок.

Конечно, за последний год многое изменилось, и я очень доволен своим нынешним положением. Но я все равно стремлюсь прогрессировать».

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