Руне о том, стал ли больше на себя давить: «Я всегда на себя немного давлю – будь я 86-м или 8-м»
Восьмая ракетка мира Хольгер Руне ответил, стал ли больше на себя давить после того, как поднялся в рейтинге.
«Я всегда на себя немного давлю – будь я 86-м или 8-м, никакой разницы. В прошлом году я играл с Берреттини, и хотя я был 86-м, все равно давил на себя, чтобы победить – и был близок.
Конечно, за последний год многое изменилось, и я очень доволен своим нынешним положением. Но я все равно стремлюсь прогрессировать».
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