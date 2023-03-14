Алькарас о 100-й победе в карьере: «Горжусь собой»

Теги ATP BNP Paribas Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал то, что выиграл 100-й матч в карьере. В Индиан-Уэллс испанец обыграл Тэллона Грикспора – 7:6(4), 6:3.

На пресс-конференции у него спросили, помнит ли он первую победу в туре – над Альбертом Рамосом на турнире в Рио в 2020-м.

– Столько всего произошло после той первой победы в туре. Горжусь, что одержал 100 побед в 132 матчах. Я видел, что стал вторым игроком в истории, кому понадобилось меньше всего матчей, чтобы одержать 100 побед. Да, я действительно собой горжусь.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
Татушка, что набил, пришлась к месту и по времени.
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dimpa
Чутка до Макинроя не дотянул, но в нынешнее время это невероятно и круто! Вамос Карлитос!
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