Алькарас выиграл 100-й матч в карьере. Ему понадобилось провести 132

Теги ATP BNP Paribas Open Феликс Оже-Альяссим Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

19-летний Карлос Алькарас в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграл Тэллона Грикспора – 7:6(3), 6:3.

Для второй ракетки мира это 100-я победа в карьере при 32 поражениях. Среди игроков, по ходу карьеры добравшихся до первой строчки рейтинга, только Джону Макинрою понадобилось меньше матчей – 131.

Он стал третьим игроком, родившимся в 2000-х и выигравшим 100 матчей, – после Феликса Оже-Альяссима и Янника Синнера.

В случае победы в Индиан-Уэллс Алькарас снова станет первой ракеткой мира. Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером.

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1 комментарий

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ногабога
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