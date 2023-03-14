Алькарас выиграл 100-й матч в карьере. Ему понадобилось провести 132
19-летний Карлос Алькарас в третьем круге в Индиан-Уэллс обыграл Тэллона Грикспора – 7:6(3), 6:3.
Для второй ракетки мира это 100-я победа в карьере при 32 поражениях. Среди игроков, по ходу карьеры добравшихся до первой строчки рейтинга, только Джону Макинрою понадобилось меньше матчей – 131.
Он стал третьим игроком, родившимся в 2000-х и выигравшим 100 матчей, – после Феликса Оже-Альяссима и Янника Синнера.
В случае победы в Индиан-Уэллс Алькарас снова станет первой ракеткой мира. Дальше он сыграет с Джеком Дрэйпером.
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