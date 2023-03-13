Рууд в 2023-м ни разу не выиграл два матча подряд
Каспер Рууд выбыл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Кристиану Гарину – 4:6, 6:7(2).
В этом сезоне норвежец ни разу не выиграл два матча подряд. Сейчас у него отрицательный баланс побед и поражений – 4:5.
На «Мастерсе» в Майами, который начнется на следующей неделе, Рууду предстоит защищать 600 очков за финал.
Четвертая ракетка мира почти весь февраль провел на тренировочном сборе. В межсезонье он играл выставочные матчи и перенес подготовку на период после Australian Open.
В этом году Оже и Синнер которые в прошлом году выстрелили тоже пока еле живые.