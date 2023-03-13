Рууд в 2023-м ни разу не выиграл два матча подряд

Теги ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд выбыл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Кристиану Гарину – 4:6, 6:7(2).

В этом сезоне норвежец ни разу не выиграл два матча подряд. Сейчас у него отрицательный баланс побед и поражений – 4:5.

На «Мастерсе» в Майами, который начнется на следующей неделе, Рууду предстоит защищать 600 очков за финал.

Четвертая ракетка мира почти весь февраль провел на тренировочном сборе. В межсезонье он играл выставочные матчи и перенес подготовку на период после Australian Open.

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8 комментариев

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sined2000
Что-то новое поколение как-только чего-то значимого добьётся начинает фигнёй страдать. Тим, Рууд, Берретини. Даже тот же Зверев после суперстарта в 2017-2018 остановился в прогрессе и спад был длительный.
В этом году Оже и Синнер которые в прошлом году выстрелили тоже пока еле живые.
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Sincere
Ответ Великий Алонсо
Человек не умеющих играть на харде недавно был 2 ракетой мира и в финале US Open. Мда, сильнейший тур в истории, чего уж там
и финале Итогового)
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as009595@icloud.com
Ответ Великий Алонсо
Человек не умеющих играть на харде недавно был 2 ракетой мира и в финале US Open. Мда, сильнейший тур в истории, чего уж там
Да согласен и поэтому Новак сильнейший в данный момент
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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Человек не умеющих играть на харде недавно был 2 ракетой мира и в финале US Open. Мда, сильнейший тур в истории, чего уж там
Ну, Рууд просто поймал удачный момент))) Понятно, что если здоровы и допускаются на турниры Джокович, Надаль, Алькарас, Медведев,Зверев, Циципас, то 2-ое место Касперу не светит))) Про 1-ое я совсем молчу...
+6
-2
+4
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ЭЮЯ
Ответ Стэн Смит
И этот игрок был в матче от первой строчки рейтинга. Вы только вдумайтесь!
И это мы ещё не видели слез Алькараса!
+2
-1
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Йенс Мустерманн
Считаю, что не стоит останавливаться на отрезке январь-март и стоит его растянуть до январь-ноябрь )
+9
-2
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Великий Алонсо
Человек не умеющих играть на харде недавно был 2 ракетой мира и в финале US Open. Мда, сильнейший тур в истории, чего уж там
+4
-4
0
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Стэн Смит
И этот игрок был в матче от первой строчки рейтинга. Вы только вдумайтесь!
+2
-2
0
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