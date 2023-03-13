Рууд в 2023-м ни разу не выиграл два матча подряд

выбыл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Кристиану Гарину – 4:6, 6:7(2).

В этом сезоне норвежец ни разу не выиграл два матча подряд. Сейчас у него отрицательный баланс побед и поражений – 4:5.

На «Мастерсе» в Майами, который начнется на следующей неделе, Рууду предстоит защищать 600 очков за финал.

Четвертая ракетка мира почти весь февраль провел на тренировочном сборе. В межсезонье он играл выставочные матчи и перенес подготовку на период после Australian Open.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе