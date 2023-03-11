Каспер Рууд: «После длинного тренировочного сбора может понадобиться неделя или месяц, чтобы почувствовать себя свежим и готовым»

Четвертая ракетка мира прокомментировал то, что почти весь февраль провел на тренировочном сборе. В межсезонье норвежец играл выставочные матчи и перенес подготовку на период после .

В первом матче в Индиан-Уэллс он победил (6:2, 6:3). Теперь его баланс побед и поражений в 2023-м составляет 4:4.

«Сейчас физически я чувствую себя чуть лучше, чем в Австралии. В Акапулько у меня небольшие проблемы из-за влажности, я не очень здорово чувствовал себя на корте. Но тут климат другой – более сухой, поэтому мне легче двигаться.

Когда ты проводишь сбор на четыре-пять недель, желаемые результаты могут прийти не сразу. Может понадобиться неделя или месяц, чтобы почувствовать себя свежим и готовым. По-моему, я к этому приближаюсь».

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