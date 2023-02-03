Бартоли о том, что Рууд пропустил предсезонку ради турне Надаля: «Мне это кажется странным, но если его устраивает, отлично»

Чемпионка « »-2013 высказалась об участии в ноябрьском турне Рафаэля Надаля. Они провели друг против друга пять матчей в Латинской Америке.

«После финалов US Open и итогового я думала, что он поймает эту волну. Но он почти сразу сказал, что поедет на Australian Open только потому, что это «Большой шлем», но он знает, что проиграет на ранней стадии и будет готовиться к новому сезону после Australian Open. Никогда не слышала такого от игрока.

Он поехал в это турне и из-за этого отдыхал после, когда уже должен был начаться новый сезон, поэтому у него не было времени на подготовку. Когда у тебя уже два финала на «Шлемах», плюс на итоговом, следующий шаг – выиграть «Шлем», это само собой разумеется – а ты готов отказаться от предсезонки и почти не иметь шансов на . Такой подход я не понимаю, мне это кажется странным, но если его устраивает, отлично».

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