Бартоли о том, что Рууд пропустил предсезонку ради турне Надаля: «Мне это кажется странным, но если его устраивает, отлично»

Теги Марион Бартоли Australian Open ATP WTA Каспер Рууд Теннис

Чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли высказалась об участии Каспера Рууда в ноябрьском турне Рафаэля Надаля. Они провели друг против друга пять матчей в Латинской Америке.

«После финалов US Open и итогового я думала, что он поймает эту волну. Но он почти сразу сказал, что поедет на Australian Open только потому, что это «Большой шлем», но он знает, что проиграет на ранней стадии и будет готовиться к новому сезону после Australian Open. Никогда не слышала такого от игрока.

Он поехал в это турне и из-за этого отдыхал после, когда уже должен был начаться новый сезон, поэтому у него не было времени на подготовку. Когда у тебя уже два финала на «Шлемах», плюс на итоговом, следующий шаг – выиграть «Шлем», это само собой разумеется – а ты готов отказаться от предсезонки и почти не иметь шансов на Australian Open. Такой подход я не понимаю, мне это кажется странным, но если его устраивает, отлично».

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10 комментариев

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Sincere
Ответ tanith
да не только в деньгах дело, шанс с Рафой прокатиться в турне раз в жизни, вполне возможно.
одно связано с другим) где турне с Рафой=там и бабки
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Sincere
Ответ Стэн Смит
Да какой шлем для Рууда? В этом сезоне ожидаю от него выпадения из десятки.
как Кафель предсказывал Медведеву вылет из топ-10 после 2019 года)
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Sincere
Ответ doty
Надаль был в таких же условиях с ним!!! И Надаль готов был бороться за АО и с подготовкой было всё норм.
ага, очень Надаль готов был бороться. на нем тоже весьма вероятно сказалось это турне.
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Вегетарианец_
Все просто - Надаль в приказном тоне сказал Касперу, что он едет с ним в турне, а ведь мы прекрасно знаем, что Рууд сделает буквально все, что скажет ему Рафа. Не знаю, имеются ли у Рафы домашние животные, но один норвежский питомец у него теперь точно есть.)
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doty
Надаль был в таких же условиях с ним!!!
И Надаль готов был бороться за АО и с подготовкой было всё норм.
0
-2
-2
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tanith
Ответ Sincere
согласна. но бабки сами себя не заработали бы...
да не только в деньгах дело, шанс с Рафой прокатиться в турне раз в жизни, вполне возможно.
+3
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+2
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Sincere
да и вообще, АО Джокович бы не отдал и это все понимали. Рууд ничего не потерял😂
+2
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sashati
Она знает, что это значит - папа сказал!
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Стэн Смит
Да какой шлем для Рууда? В этом сезоне ожидаю от него выпадения из десятки.
+4
-1
+3
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Sincere
согласна. но бабки сами себя не заработали бы...
+2
-2
0
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