Медведев впервые за 9 матчей проиграл сет, но довел серию до 16 побед подряд
Шестая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Илью Ивашко в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:2, 3:6, 6:1.
Медведев проиграл сет впервые с четвертьфинала турнира в Дохе против Кристофера О’Коннелла. После этого он выиграл восемь подряд матчей в двух партиях.
Теперь его беспроигрышная серия достигла 16 матчей.
За четвертьфинал Медведев поборется с Александром Зверевым.
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