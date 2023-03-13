Медведев впервые за 9 матчей проиграл сет, но довел серию до 16 побед подряд

Теги ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Теннис

Шестая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Илью Ивашко в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс – 6:2, 3:6, 6:1.

Медведев проиграл сет впервые с четвертьфинала турнира в Дохе против Кристофера О’Коннелла. После этого он выиграл восемь подряд матчей в двух партиях.

Теперь его беспроигрышная серия достигла 16 матчей.

За четвертьфинал Медведев поборется с Александром Зверевым.

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