Алькарас выиграл первый матч сезона на харде

Вторая ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 6:3, 6:3.

Для 19-летнего испанца это был первый матч сезона на харде. Он пропустил австралийскую серию, вернулся в тур на грунте в Южной Америке (на двух турнирах выиграл титул и вышел в финал), а потом снялся с хардового турнира в Акапулько.

В случае победы в Индиан-Уэллс Алькарас вернется на первую строчку рейтинга.

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