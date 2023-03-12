Алькарас выиграл первый матч сезона на харде
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Танаси Коккинакиса – 6:3, 6:3.
Для 19-летнего испанца это был первый матч сезона на харде. Он пропустил австралийскую серию, вернулся в тур на грунте в Южной Америке (на двух турнирах выиграл титул и вышел в финал), а потом снялся с хардового турнира в Акапулько.
В случае победы в Индиан-Уэллс Алькарас вернется на первую строчку рейтинга.
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Это первое
Второе-на том корте Медведев может остановить только свою ис те рику а не Алькараса