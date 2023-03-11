Маррей о Вавринке и Гаске: «Мне нравится наблюдать за игроками, которые, возможно, уже прошли свой пик, но продолжают выкладываться, потому что любят спорт»

Энди Маррей рассказал о своих отношениях со Стэном Вавринкой.

«Мы со Стэном всегда оставались на связи, когда у нас были травмы. Не то чтобы мы каждый день общались, но периодически обменивались сообщениями. Мы всегда хорошо ладили, много раз играли друг с другом и все такое».

Также он высказался о другом ветеране тура – Ришаре Гаске.

«Я был очень рад, когда Ришар взял титул в Окленде в начале года. Думаю, он не получает того уважения, которого заслуживает. Он был отличным теннисистом на протяжении очень долгого времени. Мне нравится наблюдать за игроками, которые, возможно, уже прошли свой пик, но продолжают выкладываться, соревноваться, потому что любят спорт.

В прошлом году я тренировался с Ришаром в Индиан-Уэллс и спросил у него, как долго он еще планирует выступать. Он сказал, что все еще любит теннис и любит соревноваться. А на этом можно долго держаться.

Он очень талантливый парень и любит теннис. Без этого он бы не смог так хорошо играть в теннис в своем возрасте».

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