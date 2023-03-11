Даниил Медведев: «Мне страшно играть с Рафой на грунте»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев заявил, что ему страшно играть с Рафаэлем Надалем на грунте. Он отвечал на вопрос, что сложнее – бороться с Рафаэлем Надалем на глине или с Новаком Джоковичем на австралийском харде.

«Я не играл с Рафой на грунте. Рафа на грунте – это, наверное, и худшее, и лучшее испытание в теннисе. Я говорю «худшее», потому что он проиграл, не знаю, 10 матчей? Даже не уверен, что 10. Хотя в последние годы он чаще проигрывал на турнирах типа Рима и Монте-Карло.

Если честно, мне страшно играть с Рафой на грунте. В каком-то смысле хочется попробовать, и я точно буду бороться за победу, но выходить против него на глине наверняка страшно.

Новака мне удалось несколько раз обыграть. Но у него 22 «Больших шлема». С Новаком в Австралии тяжело. Я, наверное, проиграл ему четыре или пять раз. У нас было несколько тяжелых матчей, но я его ни разу не победил.

Не знаю, почему там он играет лучше, чем на других континентах и кортах. Как и Рафа на грунте, он там почти не проигрывает.

Это сложные испытания, и я надеюсь, что однажды мне удастся их победить».

Медведев когда-нибудь играл так хорошо, как сейчас? Сравниваем четыре суперотрезка

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5 комментариев

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sashati
И хочется и колется, да чё уж - придуши старичка)
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dedpihto59
Думаю не ему одному страшно‼️
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Jojo7
К слову Джокович проиграл 60 матчей на грунте за карьеру
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Jojo7
Ну на Грунте Рафа проиграл всего 44 матча за карьеру. Согласитесь не так и много
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Welshman09
Конкретно на French Open ("Roland Garros") Рафа проиграл всего лишь только 3 (ТРИ!!!) матча за почти 20-летнюю карьеру... А на грунте вообще? Наверное всё-таки более 10 матчей, но не намного!
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