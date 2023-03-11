Даниил Медведев: «Мне страшно играть с Рафой на грунте»

заявил, что ему страшно играть с на грунте. Он отвечал на вопрос, что сложнее – бороться с Рафаэлем Надалем на глине или с на австралийском харде.

«Я не играл с Рафой на грунте. Рафа на грунте – это, наверное, и худшее, и лучшее испытание в теннисе. Я говорю «худшее», потому что он проиграл, не знаю, 10 матчей? Даже не уверен, что 10. Хотя в последние годы он чаще проигрывал на турнирах типа Рима и Монте-Карло.

Если честно, мне страшно играть с Рафой на грунте. В каком-то смысле хочется попробовать, и я точно буду бороться за победу, но выходить против него на глине наверняка страшно.

Новака мне удалось несколько раз обыграть. Но у него 22 «Больших шлема». С Новаком в тяжело. Я, наверное, проиграл ему четыре или пять раз. У нас было несколько тяжелых матчей, но я его ни разу не победил.

Не знаю, почему там он играет лучше, чем на других континентах и кортах. Как и Рафа на грунте, он там почти не проигрывает.

Это сложные испытания, и я надеюсь, что однажды мне удастся их победить».

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